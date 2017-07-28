Сегодня, 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, по всей стране отмечают День Крещения Киевской Руси-Украины. Какая история этого праздника — читайте в нашем материале.

Впервые День Крещения Киевской Руси отметили в 2007, но не на официальном уровне. Однако уже в следующем году он был установлен как государственный праздник указом Президента Украины Виктора Ющенко. Эта дата также выбрана была неспроста, а в честь 1020-летия Крещения Киевской Руси.

Как известно, в 988 году князь Владимир Великий крестил Русь. Это знаменовало новый этап развития государство и в корне изменило ход его истории.

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По преданию, сам Владимир Красно Солнышко был язычником и с ранних лет поклонялся богам. Однако князь понимал, что Киевская Русь нуждается в монотеистической религии, то есть — одно государство, один князь, один Бог. Более того, европейский мир, в том числе могущественная Византия, к тому времени уже приняли христианство и союз с ними мог значительно укрепить международный статус Киевской Руси. Не секрет, что на Владимира Великого также повлияла его бабушка — княгиня Ольга, которая была христианкой. Поэтому выбор православия был обусловлен не столько внутренним порывом правителя, сколько его рациональным решением.

Как говорится в летописи «Повести временных лет», крещение проходило под руководством священников из Византии в водах Днепра.

Сначала крестился сам Владимир, затем крестил всю свою семью, двор и даже дружину. Он понимал, что язычники не смогут добровольно принять новую религию, не разуверившись в старой. Для этого, по велению князя, были разрушены святилища былых идолов. А статуя Перуна, возглавлявшего список богов пантеона Владимира Великого, была публично уничтожена.

Однако все равно на протяжении долгого времени на Руси имели место языческие верования, но спустя пару веков христианство окончательно стало единственной религией Киевской Руси.