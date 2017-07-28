Арбузная диета для похудения летом незаменима. С ее помощью за несколько дней можно потерять до 5 килограмм. Но всем ли можно использовать арбузную диету для похудения, какая польза и вред от такого питания, а также меню арбузной диеты вы найдете нашем материале.

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Польза

Арбуз — отличный продукт для похудения, он низкокалорийный, убивает чувство голода, хорошо влияет на работу почек и, кроме того, невероятно вкусный.

Врачи советуют хотя бы раз в неделю устраивать себе разгрузочный день и употреблять в пищу исключительно арбуз. Такие дни станут отличной профилактикой для почечных заболеваний.

Кроме того, арбуз — прекрасное средство от депрессии благодаря содержанию цитруллина.

За счет содержания пектинов и клетчатки, арбуз снижает уровень холестерина в крови, как следствие — это отличное профилактическое средство сердечно-сосудистых заболеваний и нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

В одном килограмме арбузной мякоти — всего 400 ккал.

Также арбуз увлажняет кожу и продлевает молодость.

Важно понимать, что при арбузной диете потеря веса идет не за счет потери излишних жировых отложений, а благодаря выведению лишней жидкости из организма.

Противопоказания

Стоит отметить, что арбузная диета монопродуктовая и жесткая. Это значит, что прежде чем сесть на нее необходимо проверить реакцию своего организма на этот продукт. Кроме того, она не подойдет людям с желудочно-кишечными заболеваниями, сахарным диабетом и аллергией. Даже если у вас отсутствуют эти заболевания, а вы на какой-то день похудения почувствуете болезненные ощущения — немедленно прекратите эту диету.

В период арбузной диеты бессмысленно заниматься спортом — из-за низкого потребления калорий ваши усилия не будут результативными.

Меню арбузной диеты

Диета рассчитана на 5 дней. В течении этого времени важно исключить все продукты питания кроме арбузов. Существует ограничение по количеству употребляемой ягоды — 1 кг арбуза на 10 кг веса. Вам будет легче, если на этот период, вы перестанете готовить и сведете к минимуму любой контакт с другими продуктами. Пить можно только негазированную воду и зеленый чай.

Второй вариант диеты — добавить к арбузам еще по 2 кусочка ржаного хлеба в день. В таком варианте диету можно продлить до 10 дней, но не дольше.

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