Вот и приблизился последний месяц лета — август. Сколько выходных в августе 2017 ожидает украинцев? Ведь нужно успеть как следует отдохнуть и насладиться теплыми лучиками солнца. В этом месяце украинцев ожидают не только традиционные выходные, а и дополнительные! А по какому поводу, читайте в нашем материале!

Главным праздником этого месяца будет День Независимости Украины! В 2017 году мы отмечаем 26-ю годовщину независимости. Этот “день рождения” нашего государства будет насыщен яркими незабываемыми событиями! В обязательной программе праздничные концерты и народные гуляния. Такое празднование невозможно пропустить!

Выходные в этот период ожидаются длительные — с 24 по 27 августа. Но, согласно распоряжению “О переносе рабочих дней в 2017 году”, 25 августа нужно отработать 19-го августа. Поэтому ожидаем рабочую субботу.

Вот таким праздничным викендом порадует украинцев последний месяц лета! Планируйте развлекательную программу заранее, чтобы сполна насладиться последними летними деньками!