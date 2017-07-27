5-6 августа в Харькове состоится открытие АРТ-ПИКНИКа Славы Фроловой — социального парка культуры, искусств и здорового образа жизни. Место встречи — Фельдман Экопарк. Если вы хотите присоединиться к проекту в качестве куратора, волонтера, музыканта или участника — заполните анкету ниже. Не одно лето АРТ-ПИКНИК радовал киевлян и гостей города в Пушкинском парке, позже открылся в Одессе и Ровно, а теперь социально-культурный проект будет и в Харькове!

АРТ-ПИКНИК – это место, в котором приятно проводить время как взрослым, так и детям. Вы можете посетить интересные мероприятия, получая много новой информации, связанной с украинской культурой и искусством. Присоединиться к команде может каждый, для этого необходимо заполнить анкету:

Куратор: https://goo.gl/xnSqKx

Музыкант: https://goo.gl/JwhiLG

Участник: https://goo.gl/LhBCZg

Волонтер: https://goo.gl/Groyod

Вас ждет: выступления украинских групп и исполнителей, кинопоказы под открытым небом, уличная библиотека и уютные места для чтения, познавательные лекции, художественная мастерская, встречи с интересными людьми, мастер-классы для детей и взрослых, фотосушка, йога под пение птиц, спортивные активности, арт-терапии – это совместный формат для отдыха, общения, обмена опытом, знаниями и хорошим настроением.

В Харькове проект будет работать в августе-сентябре в формате уикендов. Вход бесплатный как для детей, так и для взрослых! Приходи, чтобы увидеть, как можно создать место счастья для себя своими руками!