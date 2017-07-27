Недавно фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась своими семейными фотографиями в социальной сети Instagram и показала подросшего сына Даню.

Когда пытаешься сделать удачное фото, но ему интересней «мама, мууууу»! #Даня #Вал #бизон Публикация от Julia Sanina (@the_hardkiss) Июл 24 2017 в 11:20 PDT

В ноябре сыну Юлии Саниной и бас-гитариста The Hardkiss Вала Бебко исполнится два годика. За это время звёздная пара нечасто радовала поклонников снимками малыша в социальных сетях. На на днях рок-музыканты поделились фото, на которых лица ребенка все равно не разглядеть. Под одним фото, где мальчик позирует на руках у отца, отвернувшись от камеры, Юлия Санина написала: «Когда пытаешься сделать удачное фото, но ему интересней «мама, мууууу». Маленький непоседа оказался неусидчивым и в маминых руках. На другом снимке Юлия держит маленького Даню во время празднования детского дня рождения у друзей. Читайте также: The Hardkiss — «Журавлі»: интимная женская история Юлии Саниной в премьере клипа

Хороших выходных!)) Публикация от Julia Sanina (@the_hardkiss) Июл 22 2017 в 11:36 PDT

Подписчики звёздной пары заметили, что малыш значительно подрос и оставили массу приятных комментариев под постами рокеров.