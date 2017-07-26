Наверняка вы слышали, что на обычных украинских монетах можно прилично заработать. Какие монеты неожиданно принесут вам крупную прибыль, где продать украинские монеты и кто оценит их по достоинству? Все подробности – в нашем материале.

Как оказалось, для того, чтобы выручить за копейки хорошенькую сумму, не обязательно разыскивать деньги старинного образца. Достаточно пересмотреть завалявшуюся мелочь. Да, вы поняли правильно! Это тот самый случай, когда находки в карманах старых курток или копилках могут пополнить ваш бюджет на тысячи гривен.

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Какие украинские монеты входят в список продаваемых?

Действительно, за монеты с определенным номиналом и годом выпуска нумизматы готовы прилично раскошелиться. Какие монеты пользуются спросом и за сколько их можно продать (ориентировочно):

— 1 копейка 1992 года – 150 грн.

— 1 копейка 1996 года – 250 грн.

— 2 копейки 1993 года – 500 грн.

— 2 копейки 1996 года – 300 грн.

— 5 копеек 2001 года – 250 грн.

— 10 копеек 1992 года – 600 грн.

— 25 копеек 1995 года – 600 грн.

— 25 копеек 2001 года – 300 грн.

— 50 копеек 1996 года – 400 грн.

— 50 копеек 2001 года – 300 грн.

— 50 копеек 2003 года – 600 грн.

— 1 гривна (монета) 2008 года – 200 грн.

— 1 гривна (монета) 1992 года – 4000 грн.

Где продать украинские монеты?

Если найти подходящие монеты удалось – можно переходить к продаже. Сделать это можно через интернет: подать объявления на сайты коллекционеров, в сообщества (социальные сети), выставить на сайте продаж или же встретиться с нумизматом лично.

Отметим, для того, чтобы продать монеты по максимальной цене, не стоит соглашаться на первые предложения. Многие коллекционеры перепродают монеты, покупая их дешевле. Подождите минимум 2-3 дня, и только потом примите окончательное решение.

Надеемся, мы помогли вам разобраться, как и где продать украинские монеты, а также пополнить семейный бюджет. Узнайте еще больше советов по продаже монет в нашем видео.