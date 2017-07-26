Сегодня, 26 июля, участник Национального отбора «Евровидение-2017», талантливый музыкант и саунд-продюсер Rozhden порадовал поклонников долгожданным клипом на песню «Пена». Новая видеоработа, а также слова трогательной композиции уже на нашем сайте!

Клип Рождена «Пена» снят в родном городе музыканта – Одессе. Ночные улицы особенного для него города и послужили локацией для съемки видеоработы.

Как отметил сам Rozhden, в «Пене» он воплотил историю о взаимоотношениях двух людей, которые не могут быть вместе по определенным причинам. А главной причиной является внутренняя борьба.

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Режиссером видеоработы выступил Игорь Царенко.

«Мы так часто остаемся связанными нитями сопричастности и чувств с теми, кого любили. Оставаясь в поле зрения, но разделенные пространством, мы тянемся душой к душе и, лишь избавившись от эго, бросив его в костер суеты, мы обретаем чистую любовь и истинных себя», — рассказал он.

Отметим, съемки клипа Рождена «Пена» длились 27 часов! Столько времени понадобилось создателям, чтобы восхитить поклонников творчества музыканта.

Насладитесь «Пеной» вместе с нами и прямо сейчас!

Текст песни:

Не забирай себя до тех пор, пока мы вместе.

Я твой тайный фанат, премии важно получить.

Но если я потеряю тебя, пулю от сердца в сердце мы прячем по углам.

Тайным деньгам не найдем покоя пока ты дома.

Зачем ты ходишь по пятам?

Солнце, море, пена, мы.

Ты ходишь по пятам,

Солнце, море, пена, мы.

Брось или не брось, поздно молчать ты как всегда сейчас.

Или никогда, но я сам по себе быть не привык.

Закрывай все двери, но, знаешь, там не верят.

В нас не верит небо, я помню берег, я помню время.

Зачем ты ходишь по пятам?

Солнце, море, пена, мы.

Ты ходишь по пятам,

Солнце, море, пена, мы.

Ты ходишь по пятам,

Солнце, море, пена, мы.

Ты ходишь по пятам,

Солнце, море, пена, мы.