Новый телесезон на СТБ порадует зрителей не только премьерами уже полюбившихся проектов, но и новинками. Одной из них станет сериал «Папа Дэн». Когда состоится долгожданная премьера, кто сыграет главные роли и какую историю воплотят актеры? Читайте в материале!

Совсем скоро на СТБ состоится премьера сериала «Папа Дэн», который будет выходить с понедельника по пятницу в 19:00. Первую серию в эфире покажут уже 28 августа.

Сюжет драмы с элементами комедии увлечет в считанные минуты, заставляя переживать и радоваться за судьбы персонажей:

Роман Дэна и Тины начался как «секс на одну ночь». Дэн — настоящий баловень судьбы. Ему 24, он красив и остроумен, успех у женщин воспринимает как нечто само собой разумеющееся и никогда не завязывает серьезных отношений. Тине – 39, она состоявшаяся бизнес-леди и мать троих детей. Они познакомились при нестандартных обстоятельствах, но с вполне стандартным продолжением: свидание, секс, никаких обязательств… Это полностью устраивает обоих до того момента, пока Дэн вдруг не осознает, что по уши влюбился. Но сможет ли главный герой стать отчимом для троих детей Тины? Как быть с их бабушкой, которая немедленно возненавидела «молокососа»? Какой будет реакция близких Тины на столь очевидный мезальянс? И каково будет главной героине в один прекрасный день узнать, что мать Дэна была ее школьной подружкой?

В ролях: Наталья Ноздрина, Стас Тикунов, Людмила Загорская, Татьяна Орлова, Алексей Шуплецов, Дарья Трегубова, Никита Тарасов, Лаша Рамишвили, Алексей Нагрудный, Екатерина Вайвала, Олеся Гаевая, Ярослава Гуменюк, Вероника Лукьяненко, Евгений Лебедин.

Режиссеры: Кристина Сиволап, Ирина Громозда

Операторы: Алексей Назарук, Сергей Крутько

Продюсеры: Виктор Мирский, Андрей Ризванюк

Креативные продюсеры: Олеся Лукьяненко, Алексей Сахалтуев

Не пропустите премьеру сериала «Папа Дэн» 28 августа, в 19:00, на СТБ!