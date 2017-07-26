Вы любите писать и шутить, но никогда не делали ни то, ни другое профессионально? Тогда записывайтесь на бесплатные курсы сценаристов ситкома «Коли ми вдома» и уже через три месяца вы сможете стать частью команды Vaverka Production! «Если у тебя отличное чувство юмора, ты стремишься реализовать свой потенциал, имеешь опыт написания сценариев комедийных скетчей/миниатюр/сериалов/фильмов и хочешь найти своё место на сценарном рынке Украины, стань участником нашей школы, пройди трёхмесячное бесплатное обучение от креативной команды ситкома «Коли ми вдома», в процессе обучения напиши свою серию для проекта и продай её телеканалу СТБ. Лучшие сценаристы по итогам школы станут частью команды Vaverka Production и продолжат работу над проектом в составе компании», — говорится в обращении.

Ну что, решились? Не тратьте время зря, лучше напишите парочку скетчей По всем вопросам обращайтесь к Даше Нечай.

К слову, ранее стало известно, что в новом сезоне скетчком превратится в полноценный комедийный сериал «Коли ми вдома. Нова історія». Телешоу будет выходить с понедельника по пятницу, а значит – работы для сценаристов будет много! Не пропустите первую серию 18 сентября в 19:00 на СТБ!