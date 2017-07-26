Триумфальная победа Сальвадора Собрала на «Евровидении-2018» сделала Португалию следующей хозяйкой конкурса. Уже через пару дней страна определилась с местом проведения, а вчера стали известны и даты шоу. Где и когда состоится «Евровидение-2018» — читайте в нашем материале. Европейский вещательный союз (EBU) и Rádio e Televisão de Portugal (RTP) сообщают, что полуфиналы «Евровидения-2018» состоятся 8 и 10 мая, а гранд-финал — 12 мая 2018 года.

Также подтвердилась информация о том, что следующий песенный конкурс будет проходить в Лиссабоне в «Meo Arena».

Этот стадион был построен, как павильон для ЭКСПО-98. Помещение может вместить около 20 тысяч зрителей. Это третий по величине крытый стадион в Европе и самый большой в Португалии.

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