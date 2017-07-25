Лето — это то время, когда люди отдыхают, набираются сил и вдохновения для дальнейших свершений, а отличными компаньонами в этом могут стать лучшие книги для саморазвития. Мы предлагаем пять изданий, которые помогут изменить вашу жизнь уже этим летом!

Мари Кондо «Выбрось хлам из жизни» Мари Кондо владелица успешного бизнеса в Токио и помогает клиентам превращать их заброшенные дома в пространство красоты, покоя и вдохновения. По версии The Times, Мари названа одной из ста самых влиятельных людей мира в 2015 году. Ее книга написана на основе авторского метода уборки уже переведена на 40 языков по всему миру и продана тиражом более 3 миллионов экземпляров.

Устали от обычной уборки? По методу Мари вы уберете раз и навсегда! Он не сводится к набору правил, как сортировать и хранить вещи. Это инструкция по образу мышления, которая поможет вам навести порядок в доме и в жизни и никогда не возвращаться к беспорядку! Избавиться можно не только от ненужных вещей, но и лишних связей и килограммов! Измени мышление — измени жизнь!

Чалдини «Убеждение: революционный метод воздействия на людей» Доктор Чалдини посвятил свою карьеру изучению науки воздействия и завоевал репутацию международного эксперта в области убеждения и ведения переговоров. Сейчас он почетный профессор психологии и маркетинга Университета штата Аризона, а также президент международной консалтинговой фирмы, предоставляющей услуги в сфере стратегического планирования и учит искусства убедительного ведения переговоров. Самая известная книга классика жанра — «Психология влияния» уже 30 лет имеет самый высокий рейтинг среди бизнес-книг на Amazon.

В своей новой книге «Убеждение: революционный метод воздействия на людей» автор, используя сочетание серьезного научного исследования и доступности, открывает секрет эффективного убеждения: важно не то что именно вы говорите, а момент перед выражением главной мысли. Оптимальное убеждение достигается только благодаря эффективному предыдущему уговору. Не следует менять позицию слушателя или ставить под сомнение его опыт. Главное — перенаправить внимание аудитории перед ответным действием. Автор иллюстрирует, как ловкое переключение внимания приводит к успешному предварительному уговору, после чего целевая аудитория готова сказать «да».

Джен Синсеро «Крутизна тебе подходит: как перестать сомневаться в себе и начать жить на полную» Джен Синсеро — автор бестселлеров и успешный тренер, который помог немалому количеству людей изменить личную и профессиональную жизнь благодаря частным занятием, публичным выступлениям, рекламным проспектам, продуктам и книгам. Она выступала на сценах по всему миру и тренировала настоящих супер-героев, помогая своим клиентам построить бизнес-мечты, стать авторами бестселлеров The New York Times, заключать деловые соглашения на миллион долларов, найти свою родственную душу.

Ты до сих пор скулишь, что твоя жизнь скучна и лишена смысла? При этом ты и пальцем не пошевелил для осуществления мечты. А она успешная и счастливая: путешествует по миру и наслаждается жизнью. Ей не важно, что ты до сих пор упорно тратишь свою. Джен Синсеро доказывает: любой способен достичь успеха, ведь то, чего ты хочешь, уже давно существует. И чтобы получить желаемое, достаточно заставить себя сделать только одну простую вещь: не просто ЗАХОТЕТЬ изменить свою жизнь, а РЕШИТЬ ее изменить. В этом издании еще немало советов — простых и практичных, а иногда дерзких и неожиданных.

Мик Викинг «Маленькая книга хюгге. Как жить хорошо по-датски» Данию часто называют страной, где живут самые счастливые люди в мире. И все это благодаря хюгге. Особая жизненная философия, которая помогает создать атмосферу спокойствия, тепла и гармонии и учит радоваться жизни, даже когда за окном ужасная погода, день невероятно короткий, а на работе бесконечный поток задач.

Как только не толковали хюгге от «искусства создания уюта», «душевности», «удовольствие от того, что успокаивает» до «какао под зажженные свечи». И кто может стать лучшим проводником во всем, что связано с хюгге, если не Мик Викинг? Мик — основатель и руководитель Института исследования счастья в Копенгагене, годами исследует датскую жизнь.

В чем же секрет этого магического ингредиента, который делает датчан самой счастливой нацией в мире? Как связаны хюгге и счастье? Узнайте суть особого жизненного тренда беззаботных датчан и меняйте свою жизнь к лучшему.

Эрих Фромм «Искусство любви» «Искусство любви» — настоящий шедевр психологии, достигает тайн трогательного человеческого чувства — любви … Гениальный немецкий философ и психоаналитик, один из основателей неофрейдизма и фрейдо-марксизма Эрих Фромм ищет решение актуальных проблем …

Есть ли любовь чувством, которым может овладеть каждый? Или же это сложное искусство, постичь которое способна только зрелая личность? Действительно ли любовь — результат плодотворной работы и значительных усилий? Книга касается даже самых мелких духовных проблем человека и исследует различные формы проявления чувств … Необычные открытия, факты и примеры вдохновляют своей практичностью и точностью и научат анализировать свою жизнь.

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