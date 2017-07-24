Чтобы собраться веселой компанией и устроить праздник — повод не нужен! Однако конец солнечного июля подготовил немало событий, которые помогут превратить обычный день в яркое воспоминание. Какие же праздники ждут нас на этой неделе — с 24 по 30 июля 2017 — читайте в нашем материале.

24 июля

Сегодня удивительный день! 24 июля праздничные тосты произносят в честь флористов и кадастровых инженеров.

Также сегодня День рождения растворимого кофе, День святой равноапостольной княгини Ольги и даже День забвения.

В некоторых странах 24 июля — красный день календаря. В Эквадоре отмечают День Симона Боливара, а в Вануату — День Детей.

25 июля

Сегодня значимая дата для всех поклонников творчества Владимира Высоцкого. 25 июля — День памяти великого советского поэта, актера и автора гениальных песен.

Также сегодня День Святого Христофора — покровителя автомобилистов и дорожной полиции. В Беларуси же отмечают День пожарной службы, а в Тунисе — День республики.

В этот летний день можно побаловать себя вкусненьким в честь Дня поиска новых вкусов и запахов! Согласитесь, это отличный повод попробовать что-то впервые.

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26 июля

Любите загадывать загадки? Тогда сегодня — ваш день. Да-да, 26 июля отмечается День загадывания загадок. Более того, если вы давно не решались на экстремальный поступок — сделайте это в праздник, а именно в День парашютиста.

Сегодня также День независимости на Мальдивах и в Либерии и День национального восстания на Кубе, а в США отмечают День ФБР.

27 июля

Сегодня отличный повод на денек прервать свою диету или просто вновь насладиться вкусом сочного и в то же время хрустящего гамбургера! А все потому, что 27 июля 1900 года ресторатор Луи Лэссен впервые приготовил это эпохальное лакомство, чем ознаменовал День рождения гамбургера.

Эта дата также отмечается в Финляндии всеми любителями поспать, сегодня у финов — День сони. Замечательный выдается четверг, неправда ли?

28 июля

Пятница есть пятница! И сегодня будут слушать поздравления в свой адрес представители сразу нескольких профессий, ведь 28 июля — День PR-специалиста и Международный день системного администратора. Этот день радостный и для христиан. Сегодня отмечается День памяти святого равноапостольного князя Владимира и День крещения Руси.

В десятках стран 28 июля люди объединяются, чтобы повысить осведомленность общественности о страшной болезни — гепатите. В Всемирный день борьбы с гепатитом проводят сотни мероприятий и лекций об этом вирусе и его опасности.

29 июля

29 июля — день для любителей приключений, точнее — День поворачивания налево. Как именно отмечать этот шуточный праздник неизвестно, но повернуть за новый поворот стоит. Также сегодня уже седьмой год подряд отмечают Международный день тигра и привлекают внимание к проблеме популяции этих животных.

30 июля

Если вы давно не проводили летний день с друзьями, то самый лучший повод собраться душевной компанией сегодня в Международный день дружбы. Отметить можно, выпив парочку коктейлей, ведь 30 июля День цветных напитков.

Также сегодня Всемирный день борьбы с торговлей людьми и правительства, волонтеры и общественные организации во всех уголках мира напоминают об этой ужасной глобальной проблеме современного мира.