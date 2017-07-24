24 июля 2017 года отмечается День святой равноапостольной княгини Ольги, которая многое сделала для принятия христианства на Руси. Историю княгини Ольги, а также что можно и чего нельзя делать 24 июля в День Ольги — читайте в нашем материале.

История

Точная дата рождения Княгини Ольги неизвестна. Она родилась недалеко от Пскова, в селении Выбутовская весь и имя у неё было Хельга, что в переводе означает “священная”. Одно из первых упоминаний в летописях о будущей княгине — свадьба Ольги с Киевским князем Игорем. Об их знакомстве и любви даже сохранилось известное предание:

Игорь, желая перебраться через реку, увидел лодку и подозвал гребца к себе. Когда же лодка подплыла к берегу, князь увидел в ней необычайной красоты девушку — это была Ольга. Она переправила его на другой берег и они расстались, но князь так и не смог забыть умных речей и прекрасного лица девушки. Когда пришло время жениться, Игорь захотел, чтобы его супругой стала именно та девушка и отправил за ней гонцов в Псковскую область. Так Ольга стала Киевской Княгиней. Вскоре у них родился сын Святослав.

Продлился их брак недолго, так как вскоре Князя Игоря убили древляне. Именно в этот момент Княгиня Ольга показала себя как жесткий, хитрый политик и умелый военачальник. После того, как древляне убили Игоря, их правитель предложил Ольге выйти за него замуж, на что Ольга якобы согласилась. Когда послы прибыли в Киев, она приказала закопать их живьем. А когда Ольга отправилась на могилу мужа на землю древлян — она привела с собой войско, которое убило 5 тысяч человек. Оставшиеся деревни Княгиня приказала сжечь, а выживших людей продать в рабство. Формально в это время власть принадлежала уже ее сыну Святославу, но фактически Киевской Русью управляла она.

При Княгине Ольге проводится административная реформа и разрабатывается система налогообложения. Именно она становится основательницей каменного строительства на Руси, а на тот момент это небывалые новшества. Во время ее правления также устанавливаются границы Киевский Руси.

Почему Княгиня Ольга считается святой?

В середине 10 века, Ольга знакомится с христианством и находит в этом мудрость и успокоение. Ее считают покровительницей христианской веры — она стала проповедовать христианское учение на Руси, обратила в веру многих людей, и именно при ее правлении начинают строить храмы и уничтожать языческую символику.

Святая Ольга считается покровительницей милосердия, так как она помогала добрым и наказывала злых, была щедрой по отношению к бедным.

Крестили ее в столице Византии — Константинополе. При крещении ей дали имя Елена, так как имени Ольга в те времена не было в христианской вере.

Что просят у Святой Ольги?

У икон Святой Ольги молятся об утешении вдовы, а молодые девушки просят удачного замужества. Ей молятся, чтобы уберечь себя и детей от беды, а также о возвращении мужа в семью. Кроме того, ей молятся об укреплении новообращенных христиан. Она также считается покровительницей матерей сыновей и вдов.

Приметы на День Святой Ольги

В этот день всем кто носит имя святой необходимо сходить в церковь и преклониться иконе своей наставницы.

Есть поверье, что 24 июля наступает время страды и гроз. В этот день Святой Ольге молятся, чтобы она послала хорошую погоду и помогла поскорее закончить жатву.

Дожди в этот день, обещают хороший улов рыбакам. Существует даже народная пословица: “Гром прогремел — будет хорошо рыба ловиться”. А если на день Святой Ольги погода солнечная — земледельцы могут ожидать богатый урожай.