Мед – кладезь витаминов не только для всего организма, но и для кожи. Чем полезна медовая маска для лица, а также пошаговый рецепт маски для лица с медом – в нашем материале.

Маски для лица, в состав которых входит мед, являются одними из самых эффективных и полезных. Такую питательную смесь легко приготовить в домашних условиях. Она обеспечит коже увлажнение, избавит от мелких морщинок, сделает более упругой и сияющей.

Противопоказаний для такой процедуры вы практически не найдете. Единственное – чувствительность к ингредиентам, входящих в состав маски.

Сегодня мы поделимся с вами тремя рецептами медовых масок для лица:

1. Маска для лица с медом и овсяными хлопьями. Всего 2 ингредиента обеспечат потрясающий результат. Приготовить такую смесь проще простого: отварите 2-3 ст.л овсяных хлопьев, как только они остынут – смешайте с 1-2 ч.л меда. Перемешайте до однородной консистенции и нанесите на чистое лицо. Через 15 минут смойте теплой водой.

2. Маску для лица из меда и яиц можно адаптировать, учитывая ваши особенности. Если вы обладательница жирной кожи – подойдет маска для лица из меда и белка: белок одного яйца взбейте в пену, смешайте с 1 ст.л меда и доведите до однородной массы. Нанесите на лицо на 20 минут. Смойте водой.

Подтянуть и обеспечить красивый цвет лица поможет медовая маска с желтком: желток одного яйца смешайте с 1 ст.л меда, тщательно перемешайте ингредиенты. Нанесите на лицо на 20 минут. Смойте теплой водой.

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3. Маска для лица с медом и картофелем устранит небольшие морщинки, сделает кожу нежной и гладкой. Отварите одну картофелину, как только она остынет до комнатной температуры – натрите на мелкой терке. Добавьте 1 ст.л. меда и смешайте ингредиенты до однородной массы. Нанесите на лицо на 20 минут, а после — смойте водой.

Чтобы результат был максимально эффективным, помните о простых правилах:

— Наносите маску только на очищенное лицо.

— Проверяйте чувствительность к ингредиентам смеси (несколько капель нанесите на внутреннюю часть запястья и проследите за реакцией кожи в течении 30 минут).

— По окончанию процедуры увлажните лицо кремом.

Теперь вы знаете, как сделать медовую маску для лица в домашних условиях. Всего несколько процедур, и первые результаты вас приятно удивят.