Украинская рок-группа The Hardkiss представила новый трек и видео под названием «Журавлі». Песня, написанная фронтвумен Юлией Саниной, рассказывает о ее интимной женской истории.

Песня «Журавлі» была написана Юлией в гастролях, в гостиничном номере под гитару.

«Я так часто пишу о драмах, а тут мне захотелось создать светлую песню, захотелось светлой нежности. Эта песня не похожа на то, что мы делали раньше. Я сомневалась, возьмем ли мы ее в работу. Но реакция Вала, ребят-музыкантов и всех наших друзей на «Журавлі» была настолько трогательной, что сомнений не осталось», — поделилась фронтвумен The Hardkiss.

Слова песни «Журавлі» The Hardkiss:

Текст: Юлия Санина

Музыка: Юлия Санина, Вал Бебко

Стань зі мною в білий танець

Стань

Чорний колір – то моя вуаль

Я дозволю, знай,

Зазирнути під мою вуаль

Там журавлі летять у синю даль

І знають вони,

Де є моя і де твоя печаль

У синіх моїх очах

Буду тінню

Ти світанком будь

В моїх стінах мальви зацвітуть

І згадаю, знай

Наші ночі чорні, як вуаль

А журавлі летять у синю даль

І знають вони,

Де є моя і де твоя печаль

І немає нікого окрім нас

Зупиняється в ці хвилини час

І спогад той живе неначе птах

У синіх моїх очах

При записи песни группа решила сохранить первоначальную атмосферу минималистичности — музыканты сделали акцент на голосе и мелодии.

Режиссером видеоработы выступил бас-гитарист и муж Юлии Саниной — Вал Бебко.

«Мы снимали такие акустические истории в самом начале нашего творческого пути. Вернулись к этому формату, так как здесь он наиболее уместен. Ничто не отвлекает от песни, исполнителя и переживаний. Лично для меня ч/б и акцент на глазах Юли — это самая крутая и любимая атмосфера», — отметил он.

Смотрите премьеру видео «Журавлі» от The Hardkiss уже сейчас!

