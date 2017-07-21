Украинская рок-группа The Hardkiss представила новый трек и видео под названием «Журавлі». Песня, написанная фронтвумен Юлией Саниной, рассказывает о ее интимной женской истории.
Песня «Журавлі» была написана Юлией в гастролях, в гостиничном номере под гитару.
«Я так часто пишу о драмах, а тут мне захотелось создать светлую песню, захотелось светлой нежности. Эта песня не похожа на то, что мы делали раньше. Я сомневалась, возьмем ли мы ее в работу. Но реакция Вала, ребят-музыкантов и всех наших друзей на «Журавлі» была настолько трогательной, что сомнений не осталось», — поделилась фронтвумен The Hardkiss.
Слова песни «Журавлі» The Hardkiss:
Текст: Юлия Санина
Музыка: Юлия Санина, Вал Бебко
Стань зі мною в білий танець
Стань
Чорний колір – то моя вуаль
Я дозволю, знай,
Зазирнути під мою вуаль
Там журавлі летять у синю даль
І знають вони,
Де є моя і де твоя печаль
У синіх моїх очах
Буду тінню
Ти світанком будь
В моїх стінах мальви зацвітуть
І згадаю, знай
Наші ночі чорні, як вуаль
А журавлі летять у синю даль
І знають вони,
Де є моя і де твоя печаль
І немає нікого окрім нас
Зупиняється в ці хвилини час
І спогад той живе неначе птах
У синіх моїх очах
При записи песни группа решила сохранить первоначальную атмосферу минималистичности — музыканты сделали акцент на голосе и мелодии.
Режиссером видеоработы выступил бас-гитарист и муж Юлии Саниной — Вал Бебко.
«Мы снимали такие акустические истории в самом начале нашего творческого пути. Вернулись к этому формату, так как здесь он наиболее уместен. Ничто не отвлекает от песни, исполнителя и переживаний. Лично для меня ч/б и акцент на глазах Юли — это самая крутая и любимая атмосфера», — отметил он.
Смотрите премьеру видео «Журавлі» от The Hardkiss уже сейчас!