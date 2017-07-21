Вчера, 20 июля фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство. СМИ сообщают, что 41-летний музыкант повесился в собственном доме в Лос-Анджелесе. Linkin Park – одна из самых популярных групп XXI века. За 21 год существования рокеры выпустили 7 студийных альбомов и не раз возглавляли музыкальные чарты. Для поклонников коллектива смерть Честера стала шокирующей потерей, ведь Linkin Park можно по праву назвать легендарной группой. Мы вспомнили историю жизни Честера Беннингтона и лучшие треки команды, которые в разные времена играли в наших плеерах. Честер родился 20 марта 1976 года в США. Уже в подростковом возрасте парень сколотил свою первую рок-группу Grey Daze, но из-за постоянных ссор команда распалась. Как это принято в легендах про исполнение американской мечты, будущая звезда сцены стал официантом в Burger King, чтобы хоть как-то заработать себе на жизнь. Там же он познакомился с Майком Шиндом, который позвал его играть в группу Xero. Позже коллектив был переименован в Linkin Park и с этого момента началась его история. Дебютный лонгплей «Hybrid Theory» вышел в 2000 году. Диск стал платиновым, а за композиции «In the End» и «Crawling» начинающая группа получила «Гремми».



Даже если вы никогда не слушали Linkin Park, есть одна песня, под которую точно танцевали на школьных дискотеках в школе. «Numb» — легендарный хит второго и не менее успешного альбома «Meteora», который вышел в 2003 году. В нем также были композиции «Somewhere I Belong», «Faint» и «Breaking The Habit».





2007- «Minutes to Midnight», 2010 – «A Thousand Suns», 2012 «Living Things», у 2014 «The Hunting Party», а в мае 2017-го состоялся релиз «One More Light».





В мае этого года близкий друг Честера – фронтмен группы Soundgarden Крисс Корнелл ушел из жизни, музыкант повесился. Беннингтон покончил с собой в его день рождения. У фронтмена группы Linkin Park остались супруга и 6 детей.

В день смерти Честера Linkin Park выпустили клип «Talking To Myself». Видео опубликованное на YouTube 20 июля, собрало 5,68 миллиона просмотров. В ролике показаны выступления Linkin Park, работа группы в звукозаписывающей студии и моменты из личной жизни музыкантов.

