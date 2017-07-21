Трещины на пятках – не самая приятная, но очень распространённая проблема. Почему трескаются пятки и как с этим бороться? Узнайте ответы в нашем материале!

О нежных и гладких ножках мечтает каждый, особенно летом — в сезон открытой обуви. Трещины на пятках не только портят общий внешний вид. В них, вместе с пылью, проникают микробы, вызывая тем самым воспалительные процессы.

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Может показаться, что существует одна причина огрубевшей кожи стоп – излишняя сухость, но это ошибка. Причины могут крыться намного глубже – в состоянии организма, а также ряде других моментов:

1. Грибковые заболевания. В таком случае стоит обязательно проконсультироваться с врачом. Специалист поможет определиться с методом лечения инфекции или же ее последствиями. Особое внимание стоит уделить вопросу, если трещины для вас – явление постоянное.

2. Неудобная обувь. Неправильно подобранная обувь часто становится причиной сухости и

трещин на коже ног, появления мозолей, а также деформации стопы. Дабы ваши ножки не потели и не травмировались, старайтесь выбирать удобную обувь из натуральных материалов. Также откажитесь от синтетических носков.

3. Дефицит витаминов в организме. Этот пункт немаловажен, ведь недостаток витаминов

легко может спровоцировать сухость и трещины кожи. Зачастую, страдает и кожа рук, лица, волосы и ногти.

4. Возрастные изменения. С возрастом меняется процесс обмена веществ. Кожа становится менее эластичной — это нормально. В этом случае, требуется больше внимания в уходе за ножками и профилактика появления трещин.

5. Отсутствие ухода за кожей стоп. Для того, чтобы сохранить здоровье и красоту пяток, за ними следует систематически ухаживать – очищать, увлажнять и питать.

Также сохранить нежную кожу на пяточках помогут простые правила:

— Ежедневная гигиена – правило №1. Обязательно очищайте стопы от грязи и пыли.

— Своевременно обращайтесь за медицинской помощью. Проконсультировавшись с врачом, вы узнаете истинную причину появления трещин в вашем случае, а также оптимальный метод лечения.

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— Делайте ванночки для ног с морской солью. Распаренные стопы, с помощью пемзы, очищайте от ороговевших частиц кожи, а после – увлажните кремом для ног.

— Массаж стоп. Легкий массаж в конце дня с увлажняющим кремом – отличный вариант для профилактики огрубевших пяток.

— Следите за чистотой стелек, стирайте их и просушивайте. Именно они нередко становятся очагом скопления грибка.

— Пересмотрите рацион питания. Неправильное питание сказывается на внешнем виде, а также на состоянии кожи. Важно помнить, что от этого пункта зависит не только здоровье стоп, но и всего организма.

Лучший метод избавить себя от появления трещин на пятках – профилактика. Ухаживайте за ножками, и они будут выглядеть великолепно!