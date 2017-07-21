Трещины на пятках – не самая приятная, но очень распространённая проблема. Почему трескаются пятки и как с этим бороться? Узнайте ответы в нашем материале!
О нежных и гладких ножках мечтает каждый, особенно летом — в сезон открытой обуви. Трещины на пятках не только портят общий внешний вид. В них, вместе с пылью, проникают микробы, вызывая тем самым воспалительные процессы.
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Может показаться, что существует одна причина огрубевшей кожи стоп – излишняя сухость, но это ошибка. Причины могут крыться намного глубже – в состоянии организма, а также ряде других моментов:
1. Грибковые заболевания. В таком случае стоит обязательно проконсультироваться с врачом. Специалист поможет определиться с методом лечения инфекции или же ее последствиями. Особое внимание стоит уделить вопросу, если трещины для вас – явление постоянное.
2. Неудобная обувь. Неправильно подобранная обувь часто становится причиной сухости и
трещин на коже ног, появления мозолей, а также деформации стопы. Дабы ваши ножки не потели и не травмировались, старайтесь выбирать удобную обувь из натуральных материалов. Также откажитесь от синтетических носков.
3. Дефицит витаминов в организме. Этот пункт немаловажен, ведь недостаток витаминов
легко может спровоцировать сухость и трещины кожи. Зачастую, страдает и кожа рук, лица, волосы и ногти.
4. Возрастные изменения. С возрастом меняется процесс обмена веществ. Кожа становится менее эластичной — это нормально. В этом случае, требуется больше внимания в уходе за ножками и профилактика появления трещин.
5. Отсутствие ухода за кожей стоп. Для того, чтобы сохранить здоровье и красоту пяток, за ними следует систематически ухаживать – очищать, увлажнять и питать.
Также сохранить нежную кожу на пяточках помогут простые правила:
— Ежедневная гигиена – правило №1. Обязательно очищайте стопы от грязи и пыли.
— Своевременно обращайтесь за медицинской помощью. Проконсультировавшись с врачом, вы узнаете истинную причину появления трещин в вашем случае, а также оптимальный метод лечения.
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— Делайте ванночки для ног с морской солью. Распаренные стопы, с помощью пемзы, очищайте от ороговевших частиц кожи, а после – увлажните кремом для ног.
— Массаж стоп. Легкий массаж в конце дня с увлажняющим кремом – отличный вариант для профилактики огрубевших пяток.
— Следите за чистотой стелек, стирайте их и просушивайте. Именно они нередко становятся очагом скопления грибка.
— Пересмотрите рацион питания. Неправильное питание сказывается на внешнем виде, а также на состоянии кожи. Важно помнить, что от этого пункта зависит не только здоровье стоп, но и всего организма.
Лучший метод избавить себя от появления трещин на пятках – профилактика. Ухаживайте за ножками, и они будут выглядеть великолепно!