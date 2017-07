Косички и всевозможные плетения остаются в тренде лета 2017! Модные мамочки понимают, что воспитывать чувство стиля у своих дочерей надо с раннего детства! Как красиво и быстро заплести маленькую модницу — смотрите видеоуроки известных блогеров в нашем материале.

Лера Бородина — успешная украинская бизнес-леди, основательница сервиса аренды платьев Oh My Look! и со-основательница бьюти-пространства G.Bar, а также мама двоих прекрасных деток. В своем видео на Youtube-канале Family is она поделилась тремя простыми вариантами косичек, которые любая мама может заплести своей принцессе.

Изнаночные косы

Зигзаг

Круговой колосок

Также в ролике она раскрывает пару секретов красивых причесок для детей — какие виды расчесок и средства для укладки подходят лучше всего.

Блогерша из США Эбби Смит и ее милая дочь любят экспериментировать. Девушка плетет малышке невероятные прически за 5-7 минут. Несмотря на то, что она комментирует процесс плетения на английском языке, видеоурок будет понятен даже тем, кто впервые услышит инглиш. Их мастер- классы можно найти на канале Cute Girls Hairstyles Кстати, здесь же вы есть множество видео с прическами как для ребенка, так и для себя.

Прическа весьма оригинальная, но сделать ее достаточно просто и быстро. Убедитесь сами!

Lovely Kids — еще один канал о воспитании, развитии детей, о стиле и красоте. Невзирая на то, что название снова на английской его ведет русскоязычная девушка-стилист с многолетним стажем. На примере своей дочери она показала, как заплести ультрамодную прическу лета 2017 — косички с канекалоном. С ними ваша принцесса сможет проходит от 3-5 дней! Отличная идея для лета!