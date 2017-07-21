Сегодня, 21 июля, исполнилось 106 лет со дня рождения философа Маршалла Маклюэна. Компания Google решила отметить памятный день, выпустив дудл в честь знаменитого канадца. Чем прославился Маршалл Маклюэн? Читайте в нашем материале!

Именно в этот день, 106 лет назад, Маршалл Маклюэн появился на свет. За свою жизнь Маршалл оказал немалое влияние на развитие философии и культуры. Отметим, его идеи имеют значительное влияние и в наши дни. Всемирную известность ему принесло исследование воздействия электрических и электронных средств коммуникации на человека и общество. Литературный критик, удивительным образом, стал одним из самых авторитетных авторов в области теории коммуникации.

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Его работы обрели всемирное признание. Первой масштабной из них стала «Механическая невеста: фольклор индустриального человека». Она состояла из маленьких глав, которые читатель мог изучить в любой последовательности, они были неким завершённым анализом того или иного вопроса. Интересен и тот факт, что эта, а также все последующие работы были написаны в мозаичном стиле. На одной странице читатель может встретить цитаты из Шекспира и бульварной газеты. «Для исследования своего предмета — массовой культуры и массовой коммуникации — автор использует его язык и стиль». Не менее известная работа – «Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего». Она дает ответ на следующий вопрос — каким образом коммуникационные технологии влияют на организацию когнитивных процессов в обществе. Маршалл Маклюэн – автор большого количества статей и книг, многие из которых написаны в соавторстве. Каждая работа канадца обладала особым смыслом и идеей, он изучал совершенно разные вопросы, открывая с каждой книгой новое не только читателю, но и научному миру. Главная идея автора также нашла отголосок в разных уголках земли — «сообщением, передаваемым средством общения, является само это средство» («the medium is the message»).

По образованию же Маршалл Маклюэн был филологом, получив диплом магистра по английской литературе, впоследствии он стал доктором наук, членом научного Королевского общества Канады, а также был назначен советником Комиссии по общественным отношениям Ватикана. Первым образованием философа и филолога была инженерная специальность. Умер Маршалл Маклюэн в 1980 году в Торонто.