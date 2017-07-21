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Маршалл Маклюэн: кто это и почему Google посвятил ему Doodle

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Сегодня, 21 июля, исполнилось 106 лет со дня рождения философа Маршалла Маклюэна. Компания Google решила отметить памятный день, выпустив дудл в честь знаменитого канадца. Чем прославился Маршалл Маклюэн? Читайте в нашем материале!

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Именно в этот день, 106 лет назад, Маршалл Маклюэн появился на свет. За свою жизнь Маршалл оказал немалое влияние на развитие философии и культуры. Отметим, его идеи имеют значительное влияние и в наши дни. Всемирную известность ему принесло исследование воздействия электрических и электронных средств коммуникации на человека и общество. Литературный критик, удивительным образом, стал одним из самых авторитетных авторов в области теории коммуникации.

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Его работы обрели всемирное признание. Первой масштабной из них стала «Механическая невеста: фольклор индустриального человека». Она состояла из маленьких глав, которые читатель мог изучить в любой последовательности, они были неким завершённым анализом того или иного вопроса. Интересен и тот факт, что эта, а также все последующие работы были написаны в мозаичном стиле. На одной странице читатель может встретить цитаты из Шекспира и бульварной газеты. «Для исследования своего предмета — массовой культуры и массовой коммуникации — автор использует его язык и стиль». Не менее известная работа – «Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего». Она дает ответ на следующий вопрос — каким образом коммуникационные технологии влияют на организацию когнитивных процессов в обществе. Маршалл Маклюэн – автор большого количества статей и книг, многие из которых написаны в соавторстве. Каждая работа канадца обладала особым смыслом и идеей, он изучал совершенно разные вопросы, открывая с каждой книгой новое не только читателю, но и научному миру. Главная идея автора также нашла отголосок в разных уголках земли — «сообщением, передаваемым средством общения, является само это средство» («the medium is the message»).

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По образованию же Маршалл Маклюэн был филологом, получив диплом магистра по английской литературе, впоследствии он стал доктором наук, членом научного Королевского общества Канады, а также был назначен советником Комиссии по общественным отношениям Ватикана. Первым образованием философа и филолога была инженерная специальность. Умер Маршалл Маклюэн в 1980 году в Торонто.

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