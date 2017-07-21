В ближайшее время экранизируют одну из любимых книг украинцев — “Я, Победа и Берлин” авторства фронтмена группы «Скрябин» Андрея Кузьменка.

Об этом стало известно на одной из пресс-конференций 8-го Одесского Международного Кинофестиваля. Над экранизацией комедии работает Star Media. В компании уже год готовили синопсис, и теперь готовы приступать к полноценному сценарию будущей картины. Поддержку получили и от вдовы Андрея — Светланы Кузьменко. Презентовать проект будущего фильма планируют уже на ближайшем питчинге Госкино.

События книги завязаны вокруг реальной истории из жизни Скрябина. А точнее — о путешествии Кузьмы и его друга Барда в Берлин на стареньком автомобиле “Победа”. Они все время попадают в смешные и непредсказуемые ситуации. Книга целиком пронизана острым юмором и специфичным сленгом. И если у создателей получится не только не потерять это, но и передать на экране, то фильм однозначно завоюет народную любовь.

Кто сыграет Кузьму Скрябина в фильме по его же книге — пока остается загадкой. Но очень хочется верить, что эту роль получит актер, который достойно с этим справится. Пока даже не верится, что кто-то сможет стать на экране таким Кузьмой, которого знает и любит вся страна.

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