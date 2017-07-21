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Как правильно делать планку для похудения?

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Планка — одно из самых эффективных упражнений для построения плоского и подтянутого живота, о котором мечтает каждая женщина. Главное в планке — правильная техника выполнения.

ПЛАНКА

  1. Ставим ладошки под плечи, ноги — на носочки. Поясница обязательно должна быть вытянута.
  2. Дышим спокойно и на выдохе пытаемся втянуть живот внутрь.
  3. Начните делать это упражнение с 15 секунд, дальше постепенно увеличивайте до 1 минуты.

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БОКОВАЯ ПЛАНКА

  1. Для выполнения боковой планки для похудения нужно лечь на пол на бок с упором на один локоть.
  2. Вторую руку согнуть и поставить на пояс.
  3. На выдохе медленно оторвите бедра от пола, максимально напрягая мышцы пресса. Следите, чтобы параллельно с прессом были напряжены ягодицы, а спина была ровной, без прогиба в пояснице.
  4. Задержитесь в этом положении как можно дольше. Следите, чтобы тело было идеально ровным и нигде не «провисало», потому что только правильная планка даст результат.
  5. Выполните планку на другую сторону.

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