Планка — одно из самых эффективных упражнений для построения плоского и подтянутого живота, о котором мечтает каждая женщина. Главное в планке — правильная техника выполнения.

ПЛАНКА

Ставим ладошки под плечи, ноги — на носочки. Поясница обязательно должна быть вытянута. Дышим спокойно и на выдохе пытаемся втянуть живот внутрь. Начните делать это упражнение с 15 секунд, дальше постепенно увеличивайте до 1 минуты.

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БОКОВАЯ ПЛАНКА