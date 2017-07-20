Если устроить семейный отдых где-то на островах не получается, а провести время на природе хочется, советуем брать плед, корзину с вкусностями и отправляться в ближайший парк. Их, к счастью, в Киеве очень много, поэтому приятный и бюджетный отдых вам гарантирован. Представляем список киевских парков, в котором вы точно найдете удобный вариант.

Парк ВДНГ Национальный Экспоцентр Украины может заслужить звание главного культурно-развлекательного центра столицы, ведь многие масштабные события Киева происходят именно там — вот хотя бы Atlas Weekend.

ВДНГ — это 286 га территории. Отличный вариант бюджетного отдыха со всей семьей на свежем воздухе. На его территории находится огромное количество зон отдыха: зоны барбекю, парки, бассейн, зоны для занятия спортом, регулярные мероприятия на выходных, контактный зоопарк, сферический кинотеатр.

Дети точно оценят качельный парк, в котором собраны качели 45 конфигураций, они рассчитаны как на самых маленьких, так и на взрослых посетителей. Можно брать велики на прокат и кататься по парку.

Парк Дружбы народов Между Оболонью и Троещиной на Трухановом острове находится Парк Дружбы народов. Его открыли в 1972 году. Территория делится на зоны — круглый сад с 15 секторами различных растений, детская зона с игровыми площадками, пляжи и места спортивного отдыха.

Для любителей активного отдыха есть спортивно-развлекательный комплекс X-Park. В вашем распоряжении велосипеды, вейкборды и даже квадрациклы. Там же есть место для игры в футбол и пейнтбол.

После можно устроить с друзьями пикник, для этого на территории есть все необходимое: бревна для сидения, места для костров, парковые скамейки.

Голосеевский парк имени Рыльского Этот огромный парк, площадью 140,9 га находится в севере Голосеевского леса. В 1964 году ему присвоили имя украинского поэта Максима Рыльского, который когда-то жил рядом.

В парке четыре озера, поэтому легко устроить прогулку на катамаране или лодке. Для детей есть детский городок аттракционов. Перекусить можно в кафе на воде. Ну и куда без точек с кофе, здорово прогуляться по парку со стаканчиком чего-то вкусного и бодрящего.

Парк Отрадный Парк находится в Соломенском районе. Он был создан одновременно с массивом Отрадный в начале 60-х годов. В центре находится пруд, который внешне напоминает «интеграл», поэтому иногда его так и называют.

В 1992 году в северной части парка создали этнографический комплекс «Мамаева слобода». Любителям истории будет интересно посмотреть на деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы и реконструированное казацкое поселение XVII-XVIII веков.

Парк Партизанской славы Парк был создан на базе соснового леса в Дарницком районе между улицами Тростянецкой и Славгородской.

На территории есть спортивная площадка, большая сосновая аллея, летний кинотеатр, канатные дороги, прогулочное кольцо и три лесных озера. Можно арендовать беседку с мангалом и провести уютный вечер в компании друзей.

Мариинский парк Уголок природы в центре Киева – это Мариинский парк. Он расположен напротив здания Верховной Рады и Мариинского дворца. После осмотра достопримечательностей Киева советуем отправиться в парк, чтобы отдохнуть в тени деревьев и полюбоваться прекрасными видами.

Парк существует с 1874 года. В советские времена его называли Советским, позже Парком жертв революции. В 1993 году вернули историческое название – Мариинский.