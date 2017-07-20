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Абрикосовый пирог: топ-3 варианта приготовления

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Сезонными летними фруктами можно наслаждаться в любом виде! Например, создавая из них кулинарные шедевры. STB.UA знает топ-3 варианта приготовления абрикосового пирога после которых этот десерт станет самым любимым лакомством всей семьи. 

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Абрикосово-миндальный пирог 

Сочетание абрикоса и миндаля понравится даже самому прихотливому гурману! Этот нежный пирог растает во рту.

Чтобы приготовить абрикосово-миндальный пирог вам понадобится:

Ингредиенты для коржа:

  • Мука — 150 г.
  • Молотый миндаль или пудра — 150 г.
  • Сахар — 100 г.
  • Сливочное масло — 150 г.
  • Яйца — 2 шт.

Ингредиенты для крема:

  • Масло сливочное- 200 г.
  • Миндальная пудра — 200 г.
  • Яйца — 6 шт.
  • Сахарная пудра — 100 г.
  • Абрикосы — 300 г.

Приготовление:

  1. Сначала необходимо измельчить миндаль, превратив его в пудру и добавив немного сахара.
  2. В посудине смешайте заранее размягченное масло вместе с сахаром, после чего добавьте муку и яйца.
  3. Приступим к крему. Взбейте миксером мягкое масло с сахаром, затем засыпьте миндальную пудру. В полученную смесь добавляйте яйца по одной штуке и тщательно перемешивайте на небольшой скорости.
  4. Абрикосы средних размеров разрежьте пополам.
  5. В форму для выпекания выложите приготовленное тесто, а затем разложите абрикосы и залейте кремом.
  6. Отправьте пирог выпекаться в разогретую духовку на 30 мин при температуре 180 градусов.

Подавать к столу десерт можно сразу, для красоты посыпьте пирог слайсами миндаля.

Классический рецепт пирога с абрикосами

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Этот способ приготовления летнего десерта вошел в топ-3 рецептов абрикосового пирога не только благодаря своему удивительному вкусу, но и простоте. Необходимые ингредиенты есть в доме каждой хозяйки.

Ингредиенты для пирога с абрикосами:

  • Мука — 200 г.
  • Масло сливочное — 150 г.
  • Мед (цветочный) — 130 г.
  • Яйца — 4 шт.
  • Разрыхритель — 1 ч.л.
  • Лимонный сок — 2 ч.л.
  • Абрикосы — 300 г.
  • Сахарная пудра

Приготовление:

  1. Отделите белки от желтков.
  2. Смешайте мягкое масло со 100 граммами меда, затем добавьте желтки. Масса должна получиться однородной.
  3. Белки вместе с соком лимона взбейте миксером в густую пену.
  4. В медово-сливочную смесь добавьте муку, смешанную с разрыхлителем и влейте белковую пенку.
  5. Форму для выпекания смажьте маслом или покройте бумагой для выпечки. Вылейте тесто.
  6. Абрикосы разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите фрукты в форму и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
  7. Перед подачей полейте оставшимся медом.

Абрикосово-творожный пирог 

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Абрикосовый пирог с творогом довольно простой в приготовлении и обязательно займет почетное место среди любимых десертов вашей семьи.

Ингредиенты для коржа:

  • Мука — 250 г.
  • Масло сливочное — 150 г.
  • Сахар — 100 г.
  • Яйца — 3 шт.
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

  • Творог  — 600 г.
  • Сахар — 150 г.
  • Яйца — 3 шт.
  • Жирные сливки — 200 мл.
  • Крахмал — 50 г.
  • Ванильный сахар — 2 ч. л.
  • Абрикосы — 250 г.

Приготовление:

  1. Масло разотрите с сахаром, добавьте яйца и тщательно перемешайте.
  2. Просейте муку, добавьте в нее разрыхлитель и замешайте тесто.
  3. Отправьте тесто в форму и выложите сверху абрикосы.
  4. Приступайте к творогу. Протрите его через сито, смешайте с яйцами и крохмалом.
  5. Взбейте сливки с сахаром — ванильным и обычным, после чего вылейте в творожную массу.
  6. Смесь выложите на тесто
  7. Отправляйте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут.

Прежде чем подавать пирог на стол, подождите пока он остынет. Так тесто будет резаться легче и кусочки получатся идеальными. Приятного аппетита!

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