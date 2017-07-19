Телеканал СТБ / Тренировки от Аниты Луценко: 5 лучших комплексов упражнений для похудения

Тренировки от Аниты Луценко: 5 лучших комплексов упражнений для похудения

Телеканал СТБ

Середина лета — отличное время, чтобы начать заниматься фитнесом, ведь как уверяет тренер Анита Луценко: похудеть на несколько килограммов можно буквально за 2 недели. А это значит, что вы еще успеете удивить отдыхающих на пляже своей аппетитной и стройной фигурой.

ИДЕАЛЬНОЕ ТЕЛО ЗА 2 НЕДЕЛИ

Тренер по фитнесу Анита Луценко уверена: всего за две недели интенсивных тренировок вы сможете избавиться от 7 лишних килограммов.

Как правильно выполнять упражнение Берпи?

  1. Нужно опуститься вниз на носочки, руки поставить на пол.
  2. Выпрыгивать вверх с максимальной силой.
  3. Повторить 20 раз.

прыжки

прыжки анита луценко

Как правильно выполнять упражнение Реверанс?

  1. Руки нужно поставить на талию, присесть в реверансе (левую ногу оставить, а на правую – присесть). Таз при этом направлен вперед. Колено опускается ближе к пятке, но пола не касается.
  2. Поднимайтесь из такого положения, меняйте ногу и возвращайтесь обратно.
  3. Повторить 20 раз.

реверанс анита луценко

Как правильно выполнять упражнение Развороты?

  1. Нужно сесть, положить руки за голову.
  2. Разворачивайте корпус в левую строну и одновременно приподнимайте левую ногу, чтобы коснуться ее локтем.
  3. При этом ноги необходимо удерживать на весу.

анита луценко

Как подтянуть ягодицы?

  1. Нужно стать на колени, руки согнуть в локтях и положить одну на другую.
  2. На первый счет поставить правую ногу вперед, на второй – левую.
  3. Повторить 20 раз.

анита луценко приседание

Как правильно выполнять упражнение Скейтер?

  1. Ноги нужно держать вместе, руки опустить вниз вдоль бедер.
  2. Теперь выполнить прыжок на правой ноге, левую при этом согнуть в колене и поднять над полом.
  3. Одновременно наклониться и коснуться левой рукой пола.
  4. Корпус должен быть повернут вправо, правая рука поднята вверх.
  5. Затем то же самое делаем в другую сторону.

анита луценко скейтер

МОДЕЛИРУЕМ ФИГУРУ В ВОДЕ

20 минут водной гимнастики равны 1 часу обычных занятий – то есть занимаясь 2-3 раза в неделю, вы за месяц сбросите минимум 6 кг!

Первое упражнение

Начните с шагов по воде. Они помогут подтянуть мышцы задней поверхности бедер и ягодиц.

  1. Высоко поднимайте колени и вытягивайте руки перед собой.
  2. А если руки развести в стороны, то к процессу подключатся мышцы спины, груди и рук.

Всего 10 минут в неделю такой ходьбы, и через неделю ваша попа станет упругой и подтянутой.

тренировка с анитой

Второе упражнение

  1. Тело расположите вертикально.
  2. Поочередно сгибайте в коленном суставе правую и левую ноги, дотрагиваясь пяткой до ягодицы. Спина прямая, таз впереди, ягодицы напряжены.
  3. Затем сведите колени вместе.
  4. Старайтесь достать обеими пятками одновременно до ягодиц. Дыхание произвольное. И так – 5 минут.

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Третье упражнение

  1. Стоя в воде, вытяните руки перед собой и поднимите ногу, при этом стараясь дотянуться носком ноги до пальцев рук.
  2. Выполните упражнение по 10 раз для каждой ноги.

Это упражнение можно разнообразить, выполняя махи не только вперед, но и в разные стороны. При этом меняйте интенсивность, это позволит задействовать мышцы внутренней поверхности бедра.

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Четвертое упражнение

  1. Ноги поставьте вместе, руки — в стороны ладонями вниз.
  2. Разводя прямые ноги, опустите прямые руки вниз. Если вы занимаетесь не в таком безопасном водоеме, или не в бассейне и боитесь пораниться, можете выполнять махи ногами в стороны.
  3. Затем сведите ноги вместе и поднимите руки ребром ладоней вверх. Держите спину прямо.
  4. Вернитесь в исходное положение. Это упражнение в воде можно выполнять с маленькой или с большой амплитудой. Достаточно 5 минут.

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Пятое упражнение

Массаж поможет вам избавиться от целлюлита, так как давление воды создает отличный лимфодренажный эффект.

  1. Руки сложите вместе «в замок».
  2. С усилием резко проведите ими по поверхности бедер и талии снизу вверх минимум 10 раз. Сначала проведите спереди, потом – сзади и по бокам.

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МИНУС 8 КГ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ СО СКАКАЛКОЙ

Скакалка — это оптимальный способ привести свою фигуру в форму за считанные дни. Систематические прыжки со скакалкой, сжигают больше калорий, чем, например, катание на велосипеде, плавание или пробежка. При этом прыжки на скакалке не требуют денежных затрат и особого места для занятий, ведь выполнять этот комплекс вы можете даже дома. 

Занимайтесь всего 10-15 минут в день, и уже через 2 недели существенно подтянутся мышцы всего тела, и вы похудеете до 8 кг. Однако при наличии острых форм заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата интенсивные физические упражнения со скакалкой строго запрещены.

Прыжки со скакалкой с интервалами

Прыгаем 10 раз на двух ногах, 10 раз на правой, 10 на левой и 10 раз, чередуя попеременно правую и левую ноги (имитация бега).

Прыжки со скакалкой вокруг линии

Поставьте ноги вместе и представьте себе линию, параллельную направлению вашего взгляда и проходящую через ваши ноги. Начинайте прыгать так, чтобы каждый раз приземляться по разные стороны от воображаемой линии. Со временем старайтесь увеличить амплитуду. Начинаем с 10 раз, со временем увеличивая количество повторов.

Прыжок со скакалкой с перекрестом рук

Прыгаем на двух ногах, потом скрещиваем ноги на уровне талии, получается, что мы перекрещиваем скакалку, на следующем подскоке возвращаем руки в исходное положение. Повторяем 10 раз.

Прыжки со скакалкой вперед-назад

Прыгаем на двух ногах, но не строго вертикально, а чередуя поочередные прыжки вперед-назад. Нужно постараться прыгать как можно дальше, при этом, не теряя равновесия. Делаем 10 раз.

Прыжок со скакалкой с перекрестом ног

Стоим в исходном положении, скрестив ноги. Одна впереди другой. Из этого упражнения выпрыгиваете и во время прыжка меняете ноги, приземляясь в аналогичное положение. Но та нога, которая до этого была впереди, теперь сзади. Делаем 10 таких прыжков со скакалкой для похудения.

ВАКУУМ В ЖИВОТЕ

Тренер Анита Луценко утверждает: «Если убрать лень, можно добиться невероятных результатов». Хотите получить плоский живот за 2 недели — выполняйте 5 упражнений.

Первое упражнение

Упражнение для разогрева очень легкое в применении.

  1. Стоим прямо, ноги на ширине плеч.
  2. Расслабьте живот и, проводя руками от ребер к низу живота, «стягивайте» живот ладонями.

Это упражнение хорошо разомнет мышцы живота и подготовит к нагрузкам.

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Второе упражнение

  1. Сядьте на стул. Спину держите ровно, ноги немного расставьте.
  2. Сделайте глубокий вдох и выдох, на выдохе втяните живот и в этом положении считайте до трех.
  3. Снова вдохните.

Можно слегка усложнить упражнение (для мужчин): выполняя втягивание живота, старайтесь напрячь пресс как можно сильнее. Сделать 15 раз.

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Третье упражнение

Чтобы выполнить следующее упражнения, нужно воспользоваться карематом.

  1. Лягте на спину, ноги слегка согните в коленях.
  2. Сделайте выдох, затем втяните живот в себя и, считая до 5, удерживайте это положение.
  3. Теперь снова вдохните.
  4. Выполните упражнение 15 раз.

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Четвертое упражнение

  1. Станьте на четвереньки.
  2. Сделайте вдох, затем выдох.
  3. Втяните живот в себя, немного округлив спину.
  4. Удерживайте это положение, считая до 6.

Это упражнение тренирует не только прямую мышцу живота, а еще и поперечную мышцу, которая находится у нас над бедром.

Пятое упражнение

  1. Садимся на пятки, упор — руками в колени.
  2. Сделайте глубокий вдох-выдох.
  3. На выдохе задержите дыхание, затем втяните живот, слегка привстав ягодицами с пяток и слегка повернитесь в правую сторону.
  4. Удерживайте такое положение до 7 счетов.
  5. Затем повторите тоже самое с поворотом в левую.
  6. Выполняйте его 10 раз.

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МОДЕЛИРУЕМ СТРОЙНЫЕ НОГИ

Тренер по фитнесу Анита Луценко гарантирует: выполняя этот комплекс упражнений через день в течение 2 недель, вы добьетесь такого результата, что не поверите своим глазам. Ваши ноги станут более стройными, а ягодицы приобретут подтянутые формы!

Важно! Перед тренировкой обязательно следует разогреться.

Упражнение 1

  1. Поставьте ноги чуть шире плеч, разверните носки в стороны. Руки на поясе.
  2. Начните выполнять приседания.
  3. Опустив туловище, поднимите правую пятку, затем опустите.
  4. Повторите действия 10 раз каждой ногой.

упр 1

Упражнение 2

  1. Слегка согните колени, ноги вместе.
  2. Отставьте правую ногу в сторону, руки за головой.
  3. Начните поднимать ногу вверх, желательно, параллельно полу.
  4. Выполните упражнение 10 раз каждой ногой.

упр 2

Упражнение 3

  1. Присядьте, опустите руки на пол.
  2. Отпрыгните назад, сделайте упор коленями в пол.
  3. Выполните отжимание.
  4. Отпрыгните вперед, опустите ягодицы и выпрыгните наверх.
  5. Повторите действия 10 раз.

упр 3

Упражнение 4

  1. Опуститесь на колени, ноги на ширине плеч.
  2. Скрестите руки на груди, локти параллельно полу.
  3. Отклонитесь назад и опуститесь ягодицами на пятки.
  4. Сделайте 10 повторов.

упр 4

Упражнение 5

  1. Встаньте на локти, живот подтянут, голова смотрит в пол.
  2. Медленно поднимите правую ногу, согнутую в колене наверх, затем плавно опустите ее.
  3. Выполните упражнение каждой ногой 10 раз.

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