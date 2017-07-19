Даты всех премьер нового сезона СТБ

Поклонники СТБ с нетерпением ждут старта нового сезона! Этой осенью мы будем петь вместе с участниками самого вокального шоу «Х-фактор», готовить на самом кулинарном шоу «МастерШеф», худеть на «Зважених та щасливих», исполнять мечты в новом проекте «Сюрприз! Сюрприз!» и перевоспитывать мужей в «Хата на тата». Зрителей также ждут новые выпуски тележурнала «Все буде добре», «Все буде смачно!», «Битва экстрасенсов» и «Один за всіх». Когда же стартуют любимые шоу – читайте здесь!
«Все буде добре» — 28 августа, понедельник
«Хата на тата» — 28 августа, понедельник
«МастерШеф» — 29 августа, вторник
«Зважені та щасливі» — 31 августа, четверг
«Сюрприз, сюрприз!» — 1 сентября, пятница
«Все буде смачно!» — 2 сентября, суббота
«Х-фактор» — 2 сентября, суббота
«Один за всіх» — 3 сентября, воскресенье
«Коли ми вдома» — 18 сентября
«Битва экстрасенсов» — 1 октября, воскресенье