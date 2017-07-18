Лето – сезон ягод и вкусных напитков! Мы научим вас готовить малиновую наливку в домашних условиях, которая удивит не только вас, но и ваших близких. Читайте пошаговый рецепт в материале.

Рассмотрим два варианта приготовления малиновой наливки – с добавлением водки и коньяка.

Малиновая наливка на водке

Ингредиенты:

малина – 800 г.;

водка – 1 л.,

вода – 400 мл.,

сахар – 500 г.

Способ приготовления:

Переберите и очистите малину. Сложите малину в емкость, размельчите и залейте водкой. Оставьте смесь настаиваться на 7 дней в теплом месте. Слейте лишнюю жидкость через марлю. Добавьте к малине сахарный сироп (300 мл). Оставьте наливку на две недели, чтобы она настоялась.

Отметим, вкус водки в малиновой наливке не будет ощущаться. Вы почувствуете приятный ягодный аромат. Однако перебирать с напитком не стоит, так как он пьянит.

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Малиновая наливка на коньяке

Ингредиенты:

малина – 800 г.;

коньяк – 1 л.

Способ приготовления:

Этот рецепт предельно прост, ведь вам понадобятся лишь малина и коньяк, однако настаиваться наливке придется дольше.

Переберите и очистите малину. Сложите малину в емкость (лучше банку) и размельчите. Залейте малину коньяком и оставьте настаиваться под крышкой на 2 месяца. Слейте лишнюю жидкость и распределите настойку по бутылкам.

Вкусного и приятного лета!