Окрашенные яркие пряди в тренде лета 2017! Если вы давно хотели поэкспериментировать с цветом волос и удивить друзей неожиданным образом — смело выбирайте мелки для волос. Как пользоваться этой новинкой и сделать модное окрашивание мелками в домашних условиях — читайте в нашем материале!

Читайте также: Прически 2017: летние укладки для коротких волос

Мелки для волос — идеальный способ добавить яркие нотки в своей летний образ. Такое окрашивание легко можно сделать самостоятельно, а процесс проходит быстро и без вреда для волос. Более того, эта альтернатива химическим краскам продается во многих магазинах и имеет доступную цену.

Существует два вида мелков для волос — жирные и сухие. Отличаются они текстурой и стойкостью. Жирные мелки похожи на тени и их не нужно смачивать водой, поэтому использовать их удобнее. Зато сухие сохраняют цвет дольше и стоят дешевле. Какому виду отдать предпочтение — выбирать вам. Единственное, что стоит учесть — состав и марку средства. Желательно использовать витаминизированные палитры известных производителей.

Прежде чем приступить к окрашиванию мелками в домашних условиях вам понадобятся:

перчатки

полотенце

расческа

лак с сильной фиксацией

мелок для окрашивания

вода

Итак, начнем.

Хорошенько расчешите волосы расческой Наденьте перчатки и накройте плечи старым полотенцем. Выберите прядку для окрашивания и скрутите в жгутик, смочив ее водой. Растворите мелок в небольшом количестве воды и опустите жгутик в раствор. Высушите феном Закрепите лаком с сильной фиксацией.

Если в процессе от мелков остались следы — не волнуйтесь! Их легко можно отстирать. Новый цвет уйдет после 1-2 мытья головы, но вновь использовать пастель безопасно. Главное — не забывайте увлажнять и питать волосы косметическими масками.