Citizen Day 2017: делаем добро вместе!

Обычная пятница 7 июля превратилась в праздник человеческой доброты Citizen Day. А главным дирижером концертной программы стала международная косметическая компания L’Oréal.

Citizen Day — или, как еще его называют День социальной ответственности — это ежегодное однодневное мероприятие, направленное на помощь некоммерческим организациям в социальной и экологической сферах. Философия компании заключается в том, что каждый человек имеет свою важную миссию. И даже маленькие искренние усилия изменят этот мир к лучшему.

В 2017 году сотрудники компании «L’Oréal Украина» решили помочь детскому дому «Надежда», который находится в селе Мокрец Киевской области. Были окрашены забор, детская и спортивная площадки, устроена уборка во дворе и в саду, отремонтированы павильоны, скамейки. Но самое главное — это осуществление детской мечты. Команда подарила детям тарзанку-троллей!

«Моей мечтой было построить для детей тарзанку-троллей. Я просто нарисовал ее на бумаге, и вот она передо мной! Точно такая как на рисунке. Я уверен, что в Киевской области в подобных заведениях такого больше нигде нет. L’Oréal помог реализовать главную мечту детей», — говорит директор детского дома Андрей Александрович Довгопол.

Весь коллектив работает слаженно, как единый механизм. Каждый знает свою миссию и обязанности. Команда организаторов во главе с проект-менеджером Аленой Ковтун хорошо поработали. На вопрос «Трудно ли было воплотить мечты детей в реальность?» она ответила: «Нет. Мы определили цель, четко представляли себе конечный результат. Затем провели подготовительные работы. А главное — мы знали ради чего это делаем! Поэтому все участники трудились с радостью и вдохновением!». А потом добавила: «Если довольны маленькие жители и руководство детского дома, то мы также довольны своей работой. Мы сделали большой объем работ, привели в порядок территорию, провели время с детьми. А главное — смогли воплотить некоторые из их мечтаний в реальность!».

Своим комментарием поддержал беседу Андрей Александрович: «Я очень доволен, ведь это существенная помощь нашему заведению. Государство помогает с такими вещами как выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, питания. Но этого слишком мало, чтобы воспитывать детей. Ведь разрыв с семьей — это всегда травма. Очень трудно найти людей, которые готовы терпеть, помогать, уделять время. А тут еще и сельская местность … Поэтому когда приезжают волонтеры, наблюдается положительная динамика. Ведь они приезжают с добром, а это положительно влияет на детей. Говорю как наблюдатель. Бесконечно благодарен этим людям за такую ​​существенную поддержку и желаю успехов в их работе. Вы творите чудеса!».

Завершающим аккордом этого активного дня стало торжественное открытие троллея. Под громкие аплодисменты детям помогли впервые прокатиться на новом аттракционе. А главный организатор мероприятия Алена Ковтун сказала несколько слов напоследок:

«Хотим пожелать педагогически-дирекционному составу детского дома «Надежда» сил и вдохновения в этом чрезвычайно важном деле. А деткам желаем верить в добро и людей, несмотря ни на что. Мечтайте и будьте уверены: мечты сбываются!».

Алена Ткаченко