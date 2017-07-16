У вас короткие волосы и вы не знаете какую прическу сделать этим летом, чтобы оставаться в тренде? Вы хотите обрезать волосы и кардинально сменить имидж? Смотрите наш фотообзор модных причесок для коротких волос на лето 2017 года. Мы уверены — вы найдете что-то, что подойдет именно вам.

Мокрые волосы

Абсолютный фаворит летнего сезона — эффект мокрых волос — не обошел стороной и короткие волосы. Сделать такую укладку можно на абсолютно любую прическу — как на каре так и на боб или пикси. Чтобы добиться эффекта мокрых волос нужно нанести мусс либо гель для укладки и немного масла для волос, чтобы придать им блеска. И пусть все думают, что вы провели день на пляже.

Пикси

Безусловный тренд этого лета — асимметрия, и самая актуальная стрижка сезона — ультракороткая пикси. Такая прическа невероятно удобная в летний период и подходит как на каждый день, так и под вечерние либо коктейльные платья. Уложить волосы подобным образом можно с любой длиной. Нужно всего лишь запастись фиксатором для волос. А чтобы придать образу дерзости и задора — сделайте рваные края и челку на бок. Или выбрейте виски и сделайте цветные пряди.

Боб

Классический боб снова врывается в моду. Безусловный плюс такой прически — она подойдет девушкам с любым овалом лица, главное правильно подобрать челку и укладку. Боб придаст образу романтичности и дерзости одновременно, плюс — идеально подчеркнет скулы и глаза.

Каре

Если вы решили обрезать длину, либо же у вас не очень объемные волосы — выбирайте каре. Такая прическа никогда не потеряет актуальность, она делает образ легким и игривым. Разбавить образ можно челкой, либо косым пробором.