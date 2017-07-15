14 июля состоялось открытие 8-го Одесского международного кинофестиваля! Фоторепортаж с красной дорожки и церемонии открытия смотрите в нашем материале.

Открытие кинофестиваля началось с красной дорожки в Одесском национальном академическом театре Оперы и Балета. По ней прошлись звезды украинского и мирового кинематографа. Среди гостей, также были известные политики, музыканты, дизайнеры и звезды шоубиза.

Церемония, ведущими которой в этом году стали Олег Панюта и Янина Соколова, началась с выступления известной украинской группы Dakh Daughters. Также во время мероприятия гостям представили нынешних членов жюри и фильмы-участников конкурсных программ.

Президент ОМКФ Виктория Тигипко рассказала, что 8-й кинофестиваль получил рекордное количество заявок — 911 фильмов из 81и страны мира. Также значительно выросло количество присланных отечественных лент. В этом году их было 265. Беспреценденто и количество отобранных украинских фильмов — их аж 48.

Во время церемонии ведущие и гости вспомнили об украинском режиссере Олеге Сенцове, который отбывает 20-летний срок в России по незаконному обвинению в терроризме. Два дня назад у него был день рождения. Режиссеру исполнился 41 год.

В этом году фильмом открытия стала французско-бельгийская лента «Чтобы быть уверенным». Представляли ее — режиссер Карин Тердье и композитор Эрик Слабьяк.

Авторами главного постера, уже традиционно, стала дизайн-студия BRATY — Иван и Василий Костенко. Кстати, они надели белые шляпы по аналогии с изображением на афише Одесского международного кинофестиваля.

Торжественный прием в этом году состоялся в саду скульптур Одесского литературного музея. Закрытие кинофестиваля пройдет 22 июля.

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