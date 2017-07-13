Планируя отпуск, мы частенько хотим захватить праздничные дни, дабы продлить отдых. К сожалению, в июле так поступить не получится. В отличие от июня, во втором летнем месяце дополнительных праздничных бонусов нет. Но это не повод расстраиваться, ведь даже официальные выходные всегда можно провести интересно и с пользой. Какие праздники в июле 2017 и сколько дней мы будем отдыхать – читайте в материале. В июле 2017 общее количество рабочих дней составляет 21. Официальных выходных и праздничных дней будет 10: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля – выходные субботы и воскресенья.

Провести незабываемый уик-энд можно во многих городах Украины, например Львове или Одессе. Свежий воздух и горы ждут вас в украинских Карпатах, а в Закарпатье можно отправиться в гастротур или на экскурсии по старинным замкам.

6-7 июля в Украине отмечается праздник Ивана Купала. По традиции в Киеве народные гулянье будут в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины Пирогово. Организаторы обещают, что посетители смогут перенестись в те времена, когда люди верили в гадания, искали цветущий папоротник и проходили «очищение огнем».

Как видите, провести июльские дни ярко и незабываемо даже без дополнительных выходных – возможно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правила безопасного купания