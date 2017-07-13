После продолжительной болезни и нескольких тяжелых операций в возрасте 77 лет умерла известная украинская актриса театра и кино Ирина Бунина.
Ирина Бунина была актрисой яркого трагифарсового дарования, — сообщается на странице Театра имени Леси Украинки в Фейсбуке. — В ее жизни было всего два театра – Московский театр имени Евгения Вахтангова и Киевский театр имени Леси Украинки. В эти театры она пришла в лучшие годы их существования и была партнершей великих актеров 20-го века. Высокая требовательность к себе, порой неуправляемый, взрывной темперамент были особенностью характера Ирины Алексеевны. Однако это сторицей компенсировалось высочайшим профессионализмом и работоспособностью актрисы.
Ирина Бунина родилась в 1939 году в Магнитогорске в актерской семье. Окончив Московское театральное училище имени Щукина, актриса 5 лет играла в Московском академическом театре имени Вахтангова, а потом на 40 лет связала свою жизнь со сценой Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.
Где играла Ирина Бунина?
Актриса сыграла десятки ролей в театре и полсотни — в кино. Старшее поколение помнит Ирину Бунину по фильмам «Артист из Кохановки», «Вечный Зов», «Абитуриентка», «Каждый вечер в одиннадцать», «Африканыч», «Тревожный месяц вересень», «Верьте мне, люди» и многим другим. Молодое поколение знает актрису по ролям в сериалах «День рождения Буржуя» и «Возвращение Мухтара».
Ирина Бунина — обладательница престижных профессиональных наград: Заслуженная артистка Украинской ССР (1974), Народная артистка Украины (1992), Лауреат премии «Киевская пектораль» в номинации «За весомый вклад в развитие театрального искусства» (2009).
Вдохновленные игрой Ирины Буниной на сцене, ее дочка Анастасия Сердюк и внучка Клавдия Дрозд тоже стали актрисами.
Пішла з життя Ірина Буніна… — написал в своем Фейсбуке театральный критик Олег Вергелис. — Видатна українська актриса, народна артистка України. Муза Леся Сердюка та Миколи Гриценка. Малкольм Макдауелл називав її «українською Анною Маньяні». Ірина Олексіївна — незбагненна актриса, яку я дуже-дуже любив. І любитиму. Царство Небесне, вічна пам’ять…