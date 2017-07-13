После продолжительной болезни и нескольких тяжелых операций в возрасте 77 лет умерла известная украинская актриса театра и кино Ирина Бунина.

Ирина Бунина была актрисой яркого трагифарсового дарования, — сообщается на странице Театра имени Леси Украинки в Фейсбуке. — В ее жизни было всего два театра – Московский театр имени Евгения Вахтангова и Киевский театр имени Леси Украинки. В эти театры она пришла в лучшие годы их существования и была партнершей великих актеров 20-го века. Высокая требовательность к себе, порой неуправляемый, взрывной темперамент были особенностью характера Ирины Алексеевны. Однако это сторицей компенсировалось высочайшим профессионализмом и работоспособностью актрисы.

Ирина Б унина родилась в 1939 году в Магнитогорске в актерской семье. Окончив Московское театральное училище имени Щукина, актриса 5 лет играла в Московском академическом театре имени Вахтангова, а потом на 40 лет связала свою жизнь со сценой Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.

Где играла Ирина Бунина?

Актриса сыграла десятки ролей в театре и полсотни — в кино. Старшее поколение помнит Ирину Бунину по фильмам «Артист из Кохановки», «Вечный Зов», «Абитуриентка», «Каждый вечер в одиннадцать», «Африканыч», «Тревожный месяц вересень», «Верьте мне, люди» и многим другим. Молодое поколение знает актрису по ролям в сериалах «День рождения Буржуя» и «Возвращение Мухтара».

Ирина Бунина — обладательница престижных профессиональных наград: Заслуженная артистка Украинской ССР (1974), Народная артистка Украины (1992), Лауреат премии «Киевская пектораль» в номинации «За весомый вклад в развитие театрального искусства» (2009).

Вдохновленные игрой Ирины Буниной на сцене, ее дочка Анастасия Сердюк и внучка Клавдия Дрозд тоже стали актрисами.