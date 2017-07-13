Какое модное окрашивание 2017 выбрать, чтобы быть в тренде и выглядеть в весенне-летнем сезоне неотразимо? Смотрите нашу фотоподборку в материале!

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Одними из главных бьюти-трендов в окрашивании 2017 года остаются осветления. Результаты могут быть похожими, а вот техники совершенно разными.

Сомбре и омбре. Уже не первый год омбре находится на пике популярности, в этом же сезоне его сменяет сомбре. Эта техника окрашивания отличается от предыдущей своей натуральностью, плавностью перехода цвета и нанесением. Используются несколько оттенков, которые позволяют создать эффект легкого солнечного блика и освежить образ.

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Не менее популярной в 2017 году остается техника окрашивания шатуш. Этот вариант также позволит вам создать эффект выгоревших волос. Несколько оттенков могут наноситься как на кончики, так и на отдельные пряди по всей длине локонов.

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Техника балаяж становится еще популярней, собирая восторженные отзывы всех модниц. Стилисты убеждают, что такой вариант будет выглядеть замечательно и на длинных волосах, и на короткой стрижке. Этот способ окрашивания считается более щадящим, парикмахер не использует фольгу, а также работает с верхним слоем локонов. Мастер «свободной рукой» осветляет прядки, будто «метет» кисточкой по волосам.

Настоящим трендом 2017 года становится техника окрашивания брюнеток «тигровый глаз». Она сочетает в себе теплые карамельные и шоколадные оттенки, шелковистую структуру и завораживающий блеск.

Babylights также славится осветлением локонов. Благодаря этой технике мастер создает максимально естественный образ. Осветляются кончики волос и зона у лица, будто выгоревшие пряди на солнышке у детей. Если техника выполнена профессионально, от натурального выгорания окрашивание не отличить!

Если вы не поклонница осветления отдельных прядок, в трендах 2017 года остаются актуальными натуральные оттенки, насыщенно шоколадный цвет, холодный и классический блонд, металлик, медный и различные оттенивания основного цвета.

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Смело экспериментируйте, создавая свой идеальный образ!