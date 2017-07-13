Любовный гороскоп на июль 2017 расскажет, чего остерегаться в отношениях и на что обратить внимание. Читайте в нашем материале любовный гороскоп на июль 2017 по знакам зодиака:

В июле 2017 года нас ожидает повышенное влияние Юпитера в знаке Весы. Практически все знаки Зодиака в этот период почувствуют повышенный интерес со стороны противоположного пола. Так что, откройтесь, наслаждайтесь теплом на улице и в отношениях, наполняйте душу любовью и будьте бдительны – возможно, именно в июле вы встретите свою судьбу. А те, кто уже нашёл свою вторую половинку — будьте настороже, взвесьте все за и против, прежде чем поддаваться влиянию звёзд.

Рассмотрим поподробнее, что заготовила небесная канцелярия для каждого знака Зодиака:

Любовный гороскоп на июль 2017 Овен:

Первую половину июля Овны будут стремиться проводить время с семьей, но это может не понравится вашему партнёру. Остерегайтесь быть излишне навязчивыми. Проводите время активно – например, предложите партнёру съездить в отпуск и побыть только вдвоём.

Вас ждут новые увлечения, которые принесут бурю эмоций и оставят на вас неизгладимый след. Возбуждённое состояние может, как испортить ваши отношения с близким человеком, так и наоборот, раскрыть новые горизонты.

Для тех, кто в поиске своей второй половинки, июль принесёт много интересного. Будьте открыты, и вы точно встретите новую любовь.

Любовный гороскоп на июль 2017 Телец:

Первая половина месяца для Тельцов окажется знаковой в любовном плане – возможна смена ориентиров либо разочарование. Не спешите делать поспешных выводов – это может привести к разрыву в отношениях. Действуйте по обстоятельствам.

Вторая половина месяца будет более спокойной и обещает гармонию в личной жизни. Возможны новые влюблённости. Однако, они вряд ли закончатся чем-то серьёзным.

Любовный гороскоп на июль 2017 Близнецы:

Будьте активнее, возможно, кто-то уже заждался от вас инициативы и стоит поторопиться. Совершайте безумные и романтичные поступки – устройте свидание на крыше или прыгните с парашютом в тандеме.

Первую половину месяца вы проведёте в ожидании чего-то важного. И не зря – уже к концу месяца возможна встреча с человеком, который изменит вашу жизнь. Вас ждёт время, когда осуществятся мечты. Также в конце месяца, в жизнь может ворваться человек из вашего прошлого. Будьте к этому готовы.

Любовный гороскоп на июль 2017 Рак:

В преддверии дня рождения на вас нахлынет меланхолия. Но не отчаивайтесь – с годами вы становитесь только лучше. Взбодритесь и выходите из дома на поиски новых эмоций. Тем более, что звёзды на вашей стороне – в начале месяца вы с лёгкостью заведёте новые знакомства, которые могут перерасти во что-то большее. Семейных раков в этот период ждёт прилив небывалой сексуальной активности.

Во второй половине июля, астрологи советуют ракам свести к минимуму общение с незнакомыми людьми и отказаться от посещений многолюдных мест. Возможны конфликты. Лучше проведите время с семьей или близкими друзьями.

Конец июля принесёт вам ощущение удовлетворения и радости.

Любовный гороскоп на июль 2017 Лев:

Семейные Львы слишком сильно увлеклись самолюбованием. Ожидайте, что вторая половинка может упрекнуть вас в недостатке внимания. Обратите внимание на любимого человека и прислушайтесь к его желаниям, пока не поздно.

Тех же представителей знака, которые находятся в поиске любви, ждёт незабываемое знакомство. Вы проведёте месяц в состоянии влюблённости и эйфории. Однако, не стоит увлекаться – эти отношения вряд ли будут долгоиграющими. Астрологи советуют присмотреться к Ракам.

Любовный гороскоп на июль 2017 Девы:

В начале месяца вам стоит попридержать коней и унять свою агрессию. Иначе это может привести к серьёзным ссорам или даже разрыву с любимым человеком. Помните, что слово – не воробей и найдите в себе силы взять себя в руки и успокоиться. В конце месяца вас ждёт взаимопонимание с партнёром и всплеск сексуальной энергии.

Во второй половине месяца Дев ждёт повышенный интерес со стороны противоположного пола. Однако, научитесь говорить «нет», если новое знакомство слишком стремительно переходит в новую фазу. Остерегайтесь и постарайтесь не попадаться в руки тем, кого интересует только одноразовый секс. Астрологи советуют Девам в июле избегать огненных знаков.

Любовный гороскоп на июль 2017 Весы:

Семейные Весы ощутят большую близость с партнёром. Начало июля – лучшее время для совместной романтической поездки. Пойдёт на пользу заняться собой – сменить имидж или взять уроки танцев. Это поможет укрепить романтические отношения и уверенность в своей сексуальности. Одиноким представителям знака следует присмотреться к недавним знакомым – возможно, вы разглядите в ком-то из них свою любовь.

Ближе к концу месяца Весам нужно быть готовым к переменам и сюрпризам. Стоит довериться интуиции, ведь именно это качество так присуще родившимся под знаком Весы.

Любовный гороскоп на июль 2017 Скорпион:

Именно июль станет для Скорпионов лучшим месяцем для нового головокружительного романа. Вы обратите внимание на того, кто покажется недосягаемым и, возможно, будете ощущать, что ваши чувства не взаимны. Но, только открыв своё сердце, вы поймете, так ли это. Стоит ли рискнуть – выбирать вам. Астрологи советуют, присмотреться к Рыбам и Водолеям.

Семейные скорпионы, будьте осторожны — вторая половина месяца чревата конфликтами. В этот период вы будете особо бескомпромиссны и упрямы. И даже незначительные бытовые проблемы могут привести к серьезной ссоре в семье.

Любовный гороскоп на июль 2017 Стрелец:

Вылазки на природу с любимым человеком – вот что необходимо Стрельцам в июле. Отправляйтесь на дачу, реку или на пикник и наслаждайтесь компанией друг друга. Разнообразьте свою сексуальную жизнь – попробуйте что-то новое. Это поможет укрепить отношения. Также звёзды прогнозируют яркий роман на работе или на отдыхе.

Вторая половина июля, может принести конфликты, однако вы в силах с ними справиться. Вас ждёт этап в отношениях, который расставит все точки над «и». Вас также ожидает неожиданное признание, которое может стать стартом новых отношений.

Любовный гороскоп на июль 2017 Козерог:

В июле Козерогов ждёт затишье после бурного июня. Наступит состояние апатии – вы будете копаться в себе и не хотеть ничего делать. Однако, стоит взбодриться и заставить себя выйти из дома. Поездка на природу с любимым человеком – идеальный вариант.

Возможны семейные конфликты на почве интимной жизни. Самое время проявить гибкость и услышать партнёра. Одиноких Козерогов в конце месяца ожидает новое знакомство. Вы влюбитесь молниеносно, с первого взгляда. Признайтесь себе в этом и в вашей жизни обязательно наступят перемены.

Любовный гороскоп на июль 2017 Водолей:

В начале месяца вас будет преследовать мысль, что партнёр вам изменяет. Лучше сразу всё выяснить, иначе весь месяц вы проведёте в мучительных сомнениях. В конце месяца партнёр преподнесёт вам сюрприз. Звезды советуют Водолеям чаще проводить время вне дома — поехать в отпуск либо посвятить вечера встречам с друзьями. Идеальным другом в этом месяце станут Раки.

В июле Водолеи захотят развлекаться, посещать выставки, вечеринки, ходить на шопинг, чувствовать себя легко и беззаботно. Если ваш партнёр не разделяет ваших порывов – задумайтесь.

Любовный гороскоп на июль 2017 Рыбы:

Для Рыб июль – время изменений и хороших новостей. Возможно, вам сделают предложение руки и сердца, либо вы узнаете о прибавлении в семье. Также, самое время стать более игривым и раскованным в интимных отношениях с партнёром.

Одинокие Рыбы в июле хотят флиртовать. Причём всегда и везде – на работе, на вечеринках, даже со случайными знакомыми. Вы почувствуете эйфорию и лёгкость, которая поможет вам завязать новые романтические отношения.