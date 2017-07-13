В разгар лета садоводы и огородники посвящают все свое время земельным работам, однако не все из них знают, что в определенные дни лучше не заниматься посадкой. Читайте, какие дни по лунному календарю благоприятны для работ на огороде, в материале.

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Луна оказывает влияние на все живые организмы. Наверняка, опытные садоводы и огородники уже успели заметить, что активные работы в полнолуние не приносят результатов.

Посевы и посадку лучше всего запланировать на начало месяца. До средины июля активные земельные работы приветствуются, а вот после 20-го числа, согласно лунному календарю, внимание лучше уделить декоративным растениям.

Лунные фазы влияют как на само растение, так и на землю. От посадки в тот или иной период зависит, с какой скоростью будет расти это растение и какие плоды даст в будущем.

И так, благоприятными для земельных работ будут такие дни: 1, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31 июля.

Не рекомендуются посевы и посадки в такие дни: 3, 5, 7, 9-12, 15, 16, 19, 20, 23-25, 27.

Отметим, сажать деревья лучше всего в фазу растущей Луны.

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