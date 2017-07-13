Летний маникюр 2017: модные тенденции в фото

Лето – пора сочных красок и ярких впечатлений! А дополнить идеальный образ тебе поможет модный маникюр! Какие тенденции для ноготков 2017 – читайте в нашем материале!

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Shine bright like a diamond

Бесспорным лидером среди самых модных оттенков этого лета является розовое золото! Яркий металлик с зеркальным эффектом станет изюминкой твоего летнего образа. С таким маникюром будешь сиять ярче всех бриллиантов!

Акцент на кутикулу

Новое веяние модного маникюра – нейл-арт в зоне кутикул. Выглядят такие ноготки очень свежо и необычно. Поэтому не стоит усердствовать в выборе дизайна. Остановись на блестящих глиттер линиях или крошечных рисунках, а для основы подбери нюдовые нейтральные цвета. Они тоже не теряют популярности!

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Естественный нюд

Нюд, нюд и еще раз нюд. Бежевые, нежно розовые и персиковые оттенки в тренде уже не первый год. Если однотонный маникюр для тебя слишком простой – разнообразь нюд с модной геометрией или матовым покрытием.

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Геометрия

Четкие линии, геометрические фигуры и идеально ровные полосы – все, что нужно для модного летнего маникюра 2017. Фантазировать на эту тему можно безгранично!

Белее белого

Без сомнений, белый матовый маникюр – тренд лета 2017. Любые яркие цвета летом уступают этому благородному цвету. Белые ноготки будут выглядеть сногсшибательно, как в однотонном варианте, так и в сочетании с другими модными тенденциями. К примеру, белый френч с розовым золотом.