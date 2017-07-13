Открытие пляжного сезона уже состоялось, а вы еще не выбрали модный купальник? Какие тенденции лета 2017 и как выглядеть сногсшибательно на пляже – читайте в нашем материале.

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Холтер



Несомненный тренд лета 2017 – это купальники с воротником «Холтер». Такая модна новинка покорила Пляжную неделю в Майями и продолжает становиться главной фешн-тенденцией грядущего сезона.Холтер – это воротник, окружающий шею и зону декольте. Дизайнеры предлагают выделять его особым цветом, принтом или деталями. Холтер подчеркивают спину и плечи.

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Такой купальник не останется незамеченным! Но, если ты мечтаешь о равномерном загаре, то такая модель тебе вряд ли подойдёт.

Высокая талия

Ретро снова в моде! По крайней мере, в пляжной. Высокие плавки помогут тебе не только скрыть животик и бока, но и сделают твой образ на пляже неотразимым! Такой купальник также подойдет для недавно родивших девушек. К тому же, удлиненный топ и ретро-трусики создадут сексуальный силуэт «песочные часы».

Монокини

Монокини – это цельные купальники с оголенной спиной и всевозможными вырезами. Лиф и плавки могут соединяться едва заметной полоской ткани.Эта модель поможет, как скрыть недостатки, так и подчеркнуть преимущества. В любом варианте монокини выглядят сексуально и превосходят даже бикини

Анималистический стиль

Анималистический стиль – триумфатор Пляжной недели моды в Майями. Животные принты, например, леопардовый, покоряют подиумы сезона весна-лето 2017 .

Бандо и бикини

Особенности бандо в том, что лиф в подобных купальниках без бретелей. Эта модель акцентирует на зоне декольте и подчеркивает шею. К тому же, бандо поможет избежать ненавистных белых полос на теле. Бандо и бикини уже стали классикой, а, как известно, она всегда в моде. Если фешн тенденции 2017 тебе не по вкусу, то останови выбор на этих моделях.