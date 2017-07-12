Узнавайте, какой сегодня праздник в нашем обзоре событий на неделю с 10 по 16 июля 2017.
10 июля
Сегодня именины отмечают Владимир, Георгий, Егор, Иван, Иоанна, Самсон и Юрий.
11 июля
Всемирный День народонаселения. Именно в этот день, по подсчетам ООН количество жителей планеты превысило 5 млрд.
Кроме того, во всем мире отмечают самый сладкий праздник — День шоколада. В этот день по всему миру проходят празднования, конкурсы и фестивали посвященные этому лакомству.
В этот день начало Кхао Пханса — буддийского поста.
Именины сегодня у Ивана, Павла, Германа и Сергея.
12 июля
Сегодня православные чтут память апостолов Петра и Павла.
12 июля также Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.
Именины сегодня у Петра, Павла, Григория, Неофита и Ионы.
13 июля
Православные отмечают Собор двенадцати апостолов.
Сегодня именины у Андрея, Ивана, Матвея, Петра, Фомы. Филиппа и Иакова.
14 июля
Франция отмечает День взятия Бастилии. Это событие считается началом Великой французской революции и символом свержения абсолютизма.
Именины сегодня у Ангелины, Дамиана и Кузьмы.
15 июля
День украинских миротворцев. Это совсем молодой праздник, учредили его в 2013 году с целью чествования мужества и победы, образцового выполнения служебных обязанностей и верности присяге участников миротворческих операций.
Именины у Владимира, Генриха и Фотия.
16 июля
Во многих странах в этот день профессиональный праздник у металлургов.
В Украине отмечают День бухгалтера.
По мусульманскому календарю с этого дня началось летоисчисление (по нашему календарю — 622 год).
Кроме того, 16 июля — день принятия Декларации о суверенитете Украины.
Именины отмечают Александр, Анатолий, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк и Филипп.
Хорошей вам недели!