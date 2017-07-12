В июле сочетаются энергии Солнца и Марса, что обеспечивает прогресс во всех сферах жизни. Месяц обещает быть активным и полным забот. Стоит уделить больше внимания своему профессионализму и карьере. Но и о личной жизни забывать не следует. Тем, кто стремиться кинуться в объятья новых отношений в этом месяце все карты в руки. Давайте узнаем, что ждет каждый из знаков Зодиака в июле:

Гороскоп на июль 2017 ОВЕН:

Венера находится в подходящей для вас позиции — это поможет вашей личной жизни блистать всеми красками. Вас ждет период горячей страсти. Благоприятный месяц для серьезных покупок, вроде квартиры или автомобиля. Влияние Марса в июле делает вас очень активным — может появится желание сделать ремонт либо кардинально поменять что-то в своей жизни. Внимательно следите, что говорите или обещаете, особенно начальству — непоследовательность может навредить вашей репутации. В июле вы получаете в свое распоряжение много энергии и это даст вам возможность поправить свое материальное состояние.

Гороскоп на июль 2017 ТЕЛЕЦ:

В этом месяце у вас особый талант — ладить с людьми и это положительно скажется во всех сферах жизни. Отличное время, чтобы наладить отношения с коллегами, бизнес-партнерами или клиентами. Солнце и Марс на вашей стороне — вы очень самоуверенны и решительны. Используйте это, произведите впечатление на нужных вам людей — ваши усилия увенчаются успехом. Перемены, которые ожидают вас в этом месяце кардинально изменят вашу жизнь. Уделите должное внимание семье, возможно близкие нуждаются в вашей помощи. Июль отлично подойдет для избавления от вредных привычек.

Гороскоп на июль 2017 БЛИЗНЕЦЫ:

Месяц будет насыщенным на события — передохнуть и расслабиться в июле вам не удастся. Возможны новые новые знакомства и поездки. Венера в знаке Близнецы делает вас привлекательным для противоположного пола. Вы прекрасно убеждаете людей — воспользуйтесь этим, чтобы решить свои проблемы, особенно в работе. Благоприятный месяц чтобы учиться — запишитесь на курсы вождения или выучите новый язык, посещайте мастер классы и семинары. В июле вы очень раздражительны — осторожно, это может помешать вам осуществить ваши планы.

Гороскоп на июль 2017 РАК:

В этом месяце вы романтик — проводите время со своей второй половинкой, а если ещё не нашли её — смело отправляйтесь на поиски. Солнце и Марс делают вас смелым и решительным, особенно во всем, что касается любви. Хорошее время для того, чтобы разнообразить сексуальную жизнь. При этом, у вас есть все шансы продвинуться по карьерной лестнице. Вы уделяете много времени работе и начальство оценит ваши усилия. Если у вас появятся новые идеи — смело развивайте их. Воздействие Марса может привлечь и нежелательные аспекты, такие как раздражительность и спешка. Будьте сдержаннее, вы способны справиться со своей агрессией. Уделяйте время отдыху.

Гороскоп на июль 2017 ЛЕВ:

Вы на удивление нерешительны и скромны. Особенно когда доходит до дела и это может помешать вам в осуществлении мечты. В июле вам предстоит новое знакомство, способное изменить вашу жизнь. Сейчас важно действовать оперативно — не откладывайте дела в долгий ящик. В середине месяца Меркурий расположен знаке Льва — можете рассчитывать на рост дохода, удачные сделки и знакомства с нужными людьми. В конце месяца стоит уделить внимание здоровью — возможны травмы или отравления.

Гороскоп на июль 2017 ДЕВА:

Удачный месяц для начала отношений — есть большой шанс встретить “того” человека. В июле вас окружают много поклонников, желающих провести с вами время. Вы и сами не прочь кинуться в объятия Амура — даже семейных Дев ждут романтические приключения. Возможны любовные интриги на работе, которые приведут к карьерному росту. В вашем окружении также могут появится завистники. Неблагоприятное время для трат, будьте благоразумны. Хорошее время для изменения образа — новая прическа или смена гардероба помогут вам чувствовать себя уверенней.

Гороскоп на июль 2017 ВЕСЫ:

Не исключены конфликты с близкими людьми. Звезды говорят вам быть терпеливым и идти на компромисс — только так вы сможете сохранить гармонию в отношениях или семье. Хорошее время, чтобы посвятить себя работе и воплощению своих идей. Уделите внимание повышению квалификации — посетите курсы или семинары, связанные с профессиональной деятельностью. Возможно хорошее предложение по работе, командировка или новый проект. Не отказывайтесь — это принесет вам хорошие деньги в будущем. Вторая половина месяца принесет душевное равновесие и чувство гармонии.

Гороскоп на июль 2017 СКОРПИОН:

Вы слишком много времени уделяете материальным вопросам и это повлечет за собой серьезные изменения в личной жизни. Но вы и сами стремитесь к переменам и готовы идти на авантюры лишь бы не чувствовать скуку. Иногда вы даже чересчур резки и настойчивы — потенциальных партнеров это может спугнуть. В карьере вас ожидают взлеты и падения. Но если вы направите свою энергию в работу — вас ждет успех. В июле Скорпионы чувствуют нереализованность и считают, что достойны большего. Однако, это неблагоприятный период для новых начинаний, лучше закончить затянувшиеся проекты.

Гороскоп на июль 2017 СТРЕЛЕЦ:

Продуктивный период для работы, однако результатов следует ждать не раньше конца месяца. Критично относитесь к тому, что вам говорят другие, иначе можете попасть под влияние человека, который планирует через вас добиться своих целей. Во второй половине месяца следует отправиться в поездку или почаще выезжать на природу. Возможны внезапные финансовые поступления, однако, не спешите тратить деньги, лучше отложите их на будущее. Проводите время с людьми, которые позитивно влияют на ваше настроение. В вашей семье царит взаимопонимание и нежность, приходя домой вы чувствуете спокойствие.

Гороскоп на июль 2017 КОЗЕРОГ:

Вас ждет интересный и насыщенный месяц, хоть и беспокойный — возможны кардинальные изменения в личных отношениях и смена приоритетов. Не принимайте решений от которых зависит будущее — пройдет время и вы поймете, что поторопились. Среди ваших приоритетов — карьера и знакомства с деловыми партнерами. Проведите несколько дней вне дома — отправьтесь в командировку. Это поможет вам отвлечься от домашних проблем и подумать. Хорошее время в плане финансов — возможны большие денежные поступления.

Гороскоп на июль 2017 ВОДОЛЕЙ:

Если вы давно мечтаете о любви — самое время заводить новые отношения или строить семью. Если у в ваших отношениях были какие-то конфликты и недопонимания — июль все исправит, нужно лишь приложить немного усилий. Скорее всего, объем дел на работе увеличится — проявите усидчивость и вы справитесь со всем на отлично. Более того, ваши старания оценит начальство. Можно рассчитывать на улучшение финансового состояния через партнеров. Но для этого придется искать людей, способных делать деньги вместе с вами. Могут начаться проблемы со здоровьем из-за чрезмерной нагрузки, не забывайте расслабляться и отдыхать.

Гороскоп на июль 2017 РЫБЫ:

Вас захлестнет водоворот событий и положительной энергии. Вы радуетесь жизни, любите и наслаждаетесь летом. Однако, могут появится завистники, которые попытаются рассказывать вам как жить. Не слушайте никого кроме себя и близких людей. Вы ищите вдохновение в любви, и у в июле есть все шансы найти ее, слушайте свое сердце. Продуктивное время для тех, чья работа связана с творчеством или общением с людьми. Отличное время, чтобы порадовать близких подарками — это поможет наладить отношения и сгладить непонимание. В июле Рыбам следует заняться спортом, однако не перегружайте себя и не забывайте отдыхать.

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