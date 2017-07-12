Эйко Исиока: о чем Doodle ко дню рождения японского дизайнера

Сегодня, 12 июля, компания Google выпустила памятный дудл в честь легендарной женщины – японского дизайнера Эйко Исиока. Чем именно Эйко покорила мир и почему дудл появился именно сегодня? Читайте в нашем материале!

Дата 12 июля выбрана компанией, само собой, не случайно. Именно сегодня свой 79-й день рождения отметила бы японский дизайнер Эйко Исиока. Если думаете, что с ее работами не знакомы – скорее всего, ошибаетесь. Да, в модных домах ее костюмы не найти, но восхититься творчеством дивы можно в Нью-Йоркском музее современного искусства, а также пересмотрев любимые фильмы.

Именно легкой рукой Эйко Исиока, будто волшебной палочкой, были созданы наряды для известнейшего Cirque du Soleil: Varekai, постановок «Кольцо нибелунга», бродвейского мюзикла Джули Тэймор Spider-Man: Turn Off the Dark, летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Пиком известности японского дизайнера стали костюмы для фильма «Дракула» Брэма Стокера, который удостоился главной награды Американской академии киноискусств «Оскар», а также невероятные одеяния для фильма «Белоснежка: Месть гномов».

Стоит отметить, что дизайну одежды женщина, работами которой восхищаются в каждом уголке земли, не училась. По профессии она была дизайнером рекламы, закончила Токийский университет искусств. Только добившись немалых успехов в рекламе, Эйко приступила к созданию великолепных нарядов для постановок, мюзиклов, видеоработ и фильмов.

Жизнь талантливейшего дизайнера оборвалась на 74-м году от рака поджелудочной железы.