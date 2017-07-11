Ежегодно 11 июля отмечают самый сладкий праздник — Всемирный День Шоколада. Историю праздника, интересные факты об этом дне, а также рецепты ко Всемирному Дню Шоколада вы найдете в нашем материале.
Идея «подарить» шоколаду свой день родилась во Франции в 1995 году. Сначала, это был сугубо национальный праздник, но идея так понравилась сладкоежкам по всему миру, что он быстро приобрел статус Всемирного. В этот день во многих странах устраивают праздники и фестивали, посвященные этому лакомству, проводят конкурсы на скоростное поедание шоколада и дарят друг-другу шоколадные подарки. А кондитерские фабрики часто готовят к этому дню разнообразные фигурки и устраивают ярмарки.
Интересные факты о шоколаде
- Существует как минимум 4 Дня шоколада — 11 июля, 9 июня, 2 и 13 сентября.
- Первую шоколадную плитку в мире выпустила английского фабрика Cadbury в 1842 году. Шоколадка этой же шоколадной фабрики, считается и самой ценной в мире. Она принадлежала исследователю Роберту Скотту и была с ним во время его первой экспедиции к Антарктике. В 2001 году ее продали на аукционе в Лондоне за 687 долларов.
- Больше всего шоколада едят в Швейцарии. Каждый житель этой страны съедает в среднем 11.8 кг шоколада в год. А вот американцы, оказались аж на 15 месте с 5,4 кг в год на человека.
- В цивилизации Майя какао-бобы были основной торговой валютой. Например, раба можно было купить за 100 бобов, а индейку за 20.
- Употребление шоколада ранее осуждалось католической церковью. В действии шоколада усматривали колдовство, а всех, кто его употреблял называли еретиками и богохульниками.
- Если вы хотите получать от шоколада пользу — лучше употреблять только темный, где в составе минимум 70% какао. Доказано, что именно он улучшает зрение при погодных условиях, скорость реакции, снижает риск развития инфаркта у мужчин на 17%, а также улучшает работу мозга. Кроме того, у людей, регулярно употребляющих шоколад, риск болезней сердца сокращается на 37%
- Шоколад приятнее поцелуев. Таяние его во рту приводит человека к более продолжительному ощущению эйфории.
- Согласно данным итальянских исследователей, женщины, регулярно употребляющие шоколад, имеют более качественную сексуальную жизнь, испытывают больше влечения и удовлетворенности.
- Самую большую плитку шоколада изготовили в Великобритании на фабрике Thorntons. Ее вес — 5,8 тонн.
- Какао-бобы – один из первых товаров, привезенных в Испанию Христофором Колумбом в 16 веке.
- В природе какао-бобы имеют 300 вкусов и 400 ароматов.
- Около 20% всего арахиса и 40% всего миндаля в мире поставляются для шоколадных изделий.
- Деревья какао живут около 200 лет, но плодоносят всего лишь 25 лет.
- Слово “шоколад” с языка ацтеков — науатль — происходит от слова “xocolātl” и означает “горькая вода”
- Тёмный шоколад отлично помогает при высоком давлении, однако, если вы тут же запьёте его молоком, все полезные свойства сойдут на нет.
Вот несколько рецептов простых и вкусных блюд из шоколада:
Шоколадный фондан
Ингредиенты:
темный шоколад 70% — 150 г
сливочное масло — 50 г
яйца куриные — 2 шт.
сахар — 50 г
мука — 30-40 г
шарик ванильного мороженного для подачи
Способ приготовления:
Шаг 1: Шоколад ломаем на кусочки и ставим вместе с маслом на водяную баню. Нагреваем до тех пор, пока не растает шоколад и остужаем.
Шаг 2: Яйца с сахаром взбиваем миксером. Добавляем растопленный с маслом шоколад и перемешиваем.
Шаг 3: Добавляем муку и аккуратно перемешиваем. Тесто не должно быть слишком густым.
Шаг 4: Небольшие формочки смазываем маслом и присыпаем мукой либо какао-порошком. Заполняем их тестом на ⅔ .
Шаг 5: Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 7 минут.
Шаг 6: Готовый десерт слегка остудить и перевернуть на тарелку.
Шаг 7: Подавать шоколадный фондан нужно теплым. Вкус отлично дополнит шарик ванильного мороженного.
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Горячий шоколад
Ингредиенты:
темный шоколад 70% — 100 г (1 плитка)
молоко — 400 мл
сахар — 50 г
красный (лучше кайенский) перец или мускатный орех — по вкусу
Способ приготовления:
Шаг 1: Шоколад ломаем на кусочки, заливаем половиной горячего молока.
Шаг 2: Добавляем сахар и, постоянно помешивая, выливаем оставшееся молоко.
Шаг 3: Посыпаем перцем или мускатным орехом и наш горячий шоколад готов.
Сладкого вам праздника!