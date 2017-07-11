В эту пятницу, 14 июля в Украине стартует масштабное кинособытие — Одесский международный кинофестиваль — 2017. На протяжении недели у поклонников качественного кино будет возможность первыми оценить киноновинки, а также посмотреть фильмы, которые в Украине никогда не выйдут в прокат. Читайте программу 8-го Одесского кинофестиваля в нашем материале. Программа ОМКФ включает 12 полнометражных фильмов из 27 стран. За Золотого Дюка будут бороться сразу три украинских картины.

В основной конкурс вошли:

«Сирота» Арно де Пальера (Франция)

«Иней» Шарунаса Бартаса (Литва, Франция, Украина, Польша)

«Свободно и легко» Юнь Гена (Китай)

«Уровень черного» Валентина Васяновича (Украина)

«Реквием по пани Й» Бояна Вулетича (Сербия, Болгария, Македония, Россия, Франция)

«Габриэль и гора» Феллипе Барбоза (Бразилия, Франция)

«Моя счастливая семья» Наны Эквтимишвили и Симона Гросса (Грузия, Германия, Франция)

«Лето 1993» Клары Симон (Испания)

«Король бельгийцев» Петера Броненса и Джессики Вудворт (Бельгия, Нидерланды, Болгария)

«Январь-март» Юрия Речинского (Украина, Австрия)

«Ни тут, ни там» Майсалуна Хамуда (Израиль, Франция)

«Самозванцы» Валло Тоомла (Эстония, Латвия, Литва)

Украинский конкурс:

«Припутни» Аркадия Непиталюка

«Dixie Land» Романа Бондарчука

«Главная роль» Сергея Буковского

«Стремглав» Марины Степанской

«Уровень черного» Валентина Васяновича

«Январь-март» Юрия Речинского Короткометражная секция состоит из 17 фильмов:

«Сирень» Катерины Горностай

«Новоселье» Надя Парфан

«К фигуре отца» Лизы Бабенко

«Причинна» Андрея Щербака

«Технический перерыв» Филиппа Сотниченко

«Eluvium – регенеративное существо» Стаса Сантимова

«Головокружение» Юры Катинского

«Нет! Нет! Нет» Николая Ридного

«Merry-go-round» Игоря Подольчака

«Солатиум» Кристины Тинькевич

«Ленинопад» Светлана Шимко

«Временно» Оксаны Карпович

«А вы любите Госпром?» Виктории Белявич

«Выпуск 97» Павла Острикова

«Чудесное чудовище» Сергея Мельниченко

«Завтра ты обязательно поправишься» Станислава Битюцкого

«Благодать» Жанны Озирной

Документальная программа – самая молодая секция фестиваля, которая будет проходить во второй раз.

«Главная роль» Сергея Буковского

«Бойс» Андреса Фаеля

«Молодая девушка 90 лет» Валерии Бруни-Тедески и Яна Коридиана

«Ничеговуд» Сони Кронлунд

«Принцы меж людей» Стефана Краснянского

«Вне метели» Левина Петера

«По моему мнению» Павела Кузуйока

Каждый год на Потемкинской лестнице проходит показ фильма в сопровождении симфонического оркестра. В этом году выбор пал на картину «Дамское счастье» Жюльена Дювивье.