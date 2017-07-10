Какое лакомство можно назвать самым летним? Конечно же, мороженное! Как сделать ванильное мороженое в домашних условиях? А готовить его очень легко и просто, плюс вам понадобиться всего четыре ингредиента. Простой рецепт домашнего ванильного мороженого читайте в нашем материале.

Ингредиенты:

сливки 33-35% — 1 л

сахарная пудра — 170 г

яичные желтки — 8 шт.

ваниль — 2 стручка

Способ приготовления:

Шаг 1: Стручки ванили раскрываем и острым ножом вынимаем зерна.

Шаг 2: В кастрюлю вливаем сливки, бросаем туда зерна и стручки ванили. Провариваем до появления первых пузырьков. Не забываем помешивать, чтобы сливки не пригорели.

Шаг 3: Желтки взбиваем с сахарной пудрой, до состояния плотной массы.

Шаг 4: Постепенно вливаем к желткам часть теплых (не горячих) сливок, перемешиваем, вливаем оставшиеся сливки и снова хорошо перемешиваем.

Шаг 5: На минимальном огне доводим массу до кипения, постоянно помешивая. Как только она загустеет — снимаем с огня и даем остыть.

Шаг 6: Переливаем сливочную массу в контейнер и отправляем в морозильник на 6-8 часов. Каждый час мороженное нужно перемешивать деревянной ложкой.

Приятного аппетита!

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