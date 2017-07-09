Какие стрижки на длинные волосы 2017 в моде этим летом? Как оформить длинные волосы, чтобы не срезать длину, но быть в тренде стрижек 2017? Смотрите нашу фотоподборку, самых стильных причесок этого лета и мы уверены — вы обязательно найдете что-то и для себя.

Боковая коса

Безусловно, самая модная прическа лета-2017 это коса. Один трендовых вариантов сезона — боковая коса, подойдет как для официальных мероприятий так и в качестве повседневной прически. А чтобы твой образ более нежным — возьми пряди у лица, заплети их и зафиксируй заколкой либо лаком и прическа готова!

Коса рыбий хвост

Сделать такой вариант модной косы проще простого — сбрызни волосы лаком либо муссом, раздели их на две части, отдели тонкую прядь от одной половины волос и перекинь ее на другую. А теперь возьми такую же прядь со второй половины волос и перекинь на первую. Продолжай чередовать пока волосы не закончатся. Осталось только закрепить резинкой.

А если ты любительница милых причесок — сделай две симметричные косы. Их можно дополнить цветной резинкой и игривый образ готов.

Еще один модный вариант кос на это лето — водопад. Такая прическа привнесет в твой образ романтики.

Хвост

Не нужно изобретать колесо, самая комфортная прическа уже давно придумана — хвост. Такой вариант идеально подойдет в жару либо если нужно быстро собраться и при этом красиво выглядеть. Этим летом не ограничивай себя классическим вариантом — попробуй высокий конский хвост с выбивающимися прядями, или гладко зачесанный. Разнообразь прическу лентами, заколками или косами.

Модный пучок

Одна из самых выигрышных причесок 2017 года — это пучок, как самый обыкновенный так и все его разновидности. Он может быть объемным и небрежным или наоборот гладким, небольшим и аккуратным, с косами и без, высокий и низкий — выбирать тебе. Кроме того, что пучок этим летом — безусловный хит, он еще и невероятно комфортен в жаркое время года.

Пляжные локоны

Этим летом модно, чтобы волосы выглядели так, будто бы проводишь дни на море, а локоны лежали легкими пляжными волнами. Сделать такую прическу проще простого — немного взбей волосы руками, придай им объема и небрежности и зафиксируй лаком или муссом.