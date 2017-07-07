Onuka представила новый сингл «Vsesvit» из будущего лонгплея, релиз которого запланирован на осень 2017 года. Пластинка получила название «Mozaika». Над лонгплеем Ната Жижченко работала с саундпродюсером и по совместительству супругом — Евгением Филатовым.

В записи сингла принял участие Эрик Муке — музыкант французского проекта Deep Forest. «Мы познакомились в прошлом году на Polyana Music Festival, где выступали на одной сцене. Музыка Deep Forest оказала на меня огромное влияние. Я слушала их альбомы с детства. Запись совместного трека — очень важное событие лично для меня. Закрытый гештальт и начало новой большой истории одновременно», — говорит Ната.

Настроение трека Vsesvit можно охарактеризовать как смесь Singur Ros и саундтрека к мультфильму «Король Лев», — сказано в описании.



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