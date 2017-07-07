Телеканал СТБ / Onuka представила сингл «Vsesvit» из нового альбома

Onuka представила сингл «Vsesvit» из нового альбома

Телеканал СТБ

Onuka представила новый сингл «Vsesvit» из будущего лонгплея, релиз которого запланирован на осень 2017 года. Пластинка получила название «Mozaika». Над лонгплеем Ната Жижченко работала с саундпродюсером и по совместительству супругом — Евгением Филатовым.

В записи сингла принял участие Эрик Муке — музыкант французского проекта Deep Forest.19748766_1766981266650557_9051073047740276419_n«Мы познакомились в прошлом году на Polyana Music Festival, где выступали на одной сцене. Музыка Deep Forest оказала на меня огромное влияние. Я слушала их альбомы с детства. Запись совместного трека — очень важное событие лично для меня. Закрытый гештальт и начало новой большой истории одновременно», — говорит Ната.

Настроение трека Vsesvit можно охарактеризовать как смесь Singur Ros и саундтрека к мультфильму «Король Лев», — сказано в описании.

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