Сегодня весь мир отмечает Всемирный день поцелуев. Историю праздника и поздравления с Днем поцелуев вы найдете в нашем материале.
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История
Родился этот необычный и романтичный праздник в конце 19 века в Великобритании. Именно англичане сочли несправедливым, что у такого прекрасного проявления чувств, как поцелуй, нет собственного праздника. А спустя сто лет Организация Объединенных Наций утвердила День поцелуев, и праздник удостоился статуса международного. Традиционно в этот день по всей планете проходят праздничные мероприятия, конкурсы и соревнования связанные с поцелуями. На некоторых даже разыгрываются призы за самый длинный, самый страстный или за самый необычный и красивый поцелуй.
Всю свою историю люди проявляли свои чувства через поцелуй. Оказавшись в романтической ситуации, или увидев любимого человека — первое желание — поцеловать его. Когда же появилось такое проявление любви как поцелуй? Существует несколько версий. Первая — ритуальная, она рассказывает, что изначально поцелуй, был направлен к божествам, как высшее проявление доверия. Позже появилась вера в то, что во время поцелуя происходит обмен душами. Еще одна популярная версия — античная, рассказывает о том, что с тех пор как разгневанный Зевс разделил мужчин и женщин, они пытаются найти свою потерянную половинку через поцелуй.
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Поздравления с Днем поцелуя
***
День поцелуя среди лета,
Наверно, все не просто так
Целуйтесь ныне от рассвета
Ваш поцелуй развеет мрак.
Целуйтесь нежно и со страстью,
Друг другом упивайтесь вы,
Сегодня праздник поцелуя,
Сегодня праздник красоты.
И поцелуй свой растяните
На очень многие лета,
Всегда друг друга вы любите,
Не унывает пусть душа.
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***
Я любовью тебя окружу,
Поцелую и ты все поймешь,
Мое сердце к ногам положу,
От меня никогда не уйдешь.
Поцелуй, как мгновение страсти,
Отделяет от разума боль,
Даже если момент и злосчастный,
Он приносит вновь в сердце любовь.
***
В летний праздник 6-го июня,
Поздравляю с днем поцелуя,
В поднебесной, волшебной кайме,
Я хочу прикоснуться к тебе.
Наши губы сомкнутся мгновенно,
Я хочу целовать постепенно,
Губы крепко и нежно сомкни,
И меня к себе крепко прижми.
***
Мой любимый, нежный, ласковый, родной,
Как мне повезло встретиться с тобой,
Я не устану это никогда повторять,
Сегодня буду я тебя целый день целовать.
Есть для этого повод еще один,
Праздник поцелуев всемирный наступил,
Так что, сладкий мой ты у порога не робей,
А скорее иди ко мне, целуй меня быстрей.
***
День поцелуя идет по планете,
Всем улыбаясь, целуя прохожих,
Объединяя людей всех на свете,
Пусть друг на друга совсем не похожих.
Дарит он счастье влюбленным и радость,
Светом своим поглотив серость будней,
Дарит любовь тем, кому так мечталось,
Стать хоть на миг от нее безрассудней.
С днем этим я от души поздравляю,
Того, кого больше жизни люблю я
И в этот день об одном лишь мечтаю,
Жизнь всю прожить, тебя нежно целуя.
Не забудьте сегодня поцеловать ваших близких.
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