Гадания в ночь на Ивана Купала — любимое развлечение молодых девушек.
Говорят, что купальская ночь с 6 на 7 июля особенная. И все, кто любит мистику, могут воспользоваться этим волшебным временем. Ниже мы собрали самые популярные гадания на Ивана Купала.
Гадание на Ивана Купала с венком
Молодая девушка, которая хочет узнать о своем суженом, плетет венок из трав. Затем вставляет в него лучину и пускает по воде. Дальше все зависит от поведения венка:
если венок быстро отплывет от берега — это сулит счастливую жизнь и хорошего мужа
если венок сразу утонет — парень разлюбит девушку, в этом году она не выйдет замуж
если венок уплывает дальше венков подруг — девушка будет самой счастливой
если лучина в венок долго не будет гаснуть — жизнь будет долгой (а если погаснет быстро — короткой)
Гадание на Ивана купала на папоротнике
Это гадание поможет определиться тем девушкам, за которым ухаживают сразу несколько парней. В купальскую ночь нужно взять для каждого претендента по ветке папоротника (пометить их цветными нитками, чтобы не перепутать). Во время гуляний веточки папоротника прижимаются к речному дну и резко отпускаются. Парень, задуманный на веточку, всплывшую первой, будет суженым.
Гадание на Ивана Купала по костру
Для этого гадания на Ивана Купала нужно смастерить еще один венок, а ночью бросить его в костер:
если венок на лету перехватил какой-нибудь парень — это суженый
если венки девушек угодят в костер, то первой замуж выйдет та, чей венок сгорит первым
Девушки с парой гадают на костре так: берутся за руки с парнями и прыгают через костер:
если руки разомкнулись — пару ждет расставание
если руки остались сцепленными — пара будет долго жить вместе
Гадание на Ивана Купала по кругам на воде
Это гадание на Ивана Купала хорошо тем, что проводится в домашних условиях. Можно использовать воду, набранную в обычный тазик. Для начала нужно загадать желание, например, за кого и как скоро хочется выйти замуж, а потом бросить в воду камешек и считать круги:
если будет четное количество — желание сбудется
если нечетное — увы, нет
Гадание на Ивана Купала по ромашке
Берутся два цветка ромашки (один — девушка, другой — ее возлюбленный) и аккуратно укладываются в воду:
если ромашки поплывут вместе — пара будет счастлива вместе
если разойдутся — пара скоро распадется
Гадание на Ивана Купала на травах
В купальскую ночь нужно нарвать разных трав и цветов, а вернувшись домой, спрятать букет под подушкой. Проснувшись утром, следует рассмотреть травы: если девушка насчитает 12 разных трав, в этом году она, скорее всего, выйдет замуж.
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Гадание на Ивана Купала на свечном воске
Растапливаете воск свечи, а затем выливается в тазик с водой:
если воск в воде принял очертания кольца или свечи — это к свадьбе
если воск принял очертания сердца — к любви
если воск принял очертание звезды — к удаче
если воск принял очертание цветка — к новому ухажеру
если воск принял очертание фигуры человека — к другу
Гадания на Ивана Купала на корнях
Для этого гадания на Ивана Купала нужно собраться с подружками, надеть чистую белую одежду и босиком выйти на поляну. Далее каждой девушке следует по очереди выдернуть из земли какое-нибудь растение с корнем. По внешнему виду корня станет ясно, как будет выглядеть суженый:
если корень длинный — парень будет стройным и высоким
если корень короткий — будущий муж будет невысоким и полноватым
если корень искривленный — человек будет неискренним
если корень ровный и гладкий — суженый будет порядочным и прямым
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