Гадания в ночь на Ивана Купала — любимое развлечение молодых девушек.

Говорят, что купальская ночь с 6 на 7 июля особенная. И все, кто любит мистику, могут воспользоваться этим волшебным временем. Ниже мы собрали самые популярные гадания на Ивана Купала.

Гадание на Ивана Купала с венком

Молодая девушка, которая хочет узнать о своем суженом, плетет венок из трав. Затем вставляет в него лучину и пускает по воде. Дальше все зависит от поведения венка:

если венок быстро отплывет от берега — это сулит счастливую жизнь и хорошего мужа если венок сразу утонет — парень разлюбит девушку, в этом году она не выйдет замуж если венок уплывает дальше венков подруг — девушка будет самой счастливой если лучина в венок долго не будет гаснуть — жизнь будет долгой (а если погаснет быстро — короткой)

Гадание на Ивана купала на папоротнике

Это гадание поможет определиться тем девушкам, за которым ухаживают сразу несколько парней. В купальскую ночь нужно взять для каждого претендента по ветке папоротника (пометить их цветными нитками, чтобы не перепутать). Во время гуляний веточки папоротника прижимаются к речному дну и резко отпускаются. Парень, задуманный на веточку, всплывшую первой, будет суженым.

Гадание на Ивана Купала по костру

Для этого гадания на Ивана Купала нужно смастерить еще один венок, а ночью бросить его в костер:

если венок на лету перехватил какой-нибудь парень — это суженый если венки девушек угодят в костер, то первой замуж выйдет та, чей венок сгорит первым

Девушки с парой гадают на костре так: берутся за руки с парнями и прыгают через костер:

если руки разомкнулись — пару ждет расставание если руки остались сцепленными — пара будет долго жить вместе

Гадание на Ивана Купала по кругам на воде

Это гадание на Ивана Купала хорошо тем, что проводится в домашних условиях. Можно использовать воду, набранную в обычный тазик. Для начала нужно загадать желание, например, за кого и как скоро хочется выйти замуж, а потом бросить в воду камешек и считать круги:

если будет четное количество — желание сбудется если нечетное — увы, нет

Гадание на Ивана Купала по ромашке

Берутся два цветка ромашки (один — девушка, другой — ее возлюбленный) и аккуратно укладываются в воду:

если ромашки поплывут вместе — пара будет счастлива вместе если разойдутся — пара скоро распадется

Гадание на Ивана Купала на травах

В купальскую ночь нужно нарвать разных трав и цветов, а вернувшись домой, спрятать букет под подушкой. Проснувшись утром, следует рассмотреть травы: если девушка насчитает 12 разных трав, в этом году она, скорее всего, выйдет замуж.

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Гадание на Ивана Купала на свечном воске

Растапливаете воск свечи, а затем выливается в тазик с водой:

если воск в воде принял очертания кольца или свечи — это к свадьбе если воск принял очертания сердца — к любви если воск принял очертание звезды — к удаче если воск принял очертание цветка — к новому ухажеру если воск принял очертание фигуры человека — к другу

Гадания на Ивана Купала на корнях

Для этого гадания на Ивана Купала нужно собраться с подружками, надеть чистую белую одежду и босиком выйти на поляну. Далее каждой девушке следует по очереди выдернуть из земли какое-нибудь растение с корнем. По внешнему виду корня станет ясно, как будет выглядеть суженый:

если корень длинный — парень будет стройным и высоким если корень короткий — будущий муж будет невысоким и полноватым если корень искривленный — человек будет неискренним если корень ровный и гладкий — суженый будет порядочным и прямым

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