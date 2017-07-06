Телеканал СТБ / Гадания на Ивана Купала

Гадания на Ивана Купала

Телеканал СТБ

Гадания в ночь на Ивана Купала — любимое развлечение молодых девушек.

Говорят, что купальская ночь с 6 на 7 июля особенная. И все, кто любит мистику, могут воспользоваться этим волшебным временем. Ниже мы собрали самые популярные гадания на Ивана Купала.

Гадание на Ивана Купала с венком

Молодая девушка, которая хочет узнать о своем суженом, плетет венок из трав. Затем вставляет в него лучину и пускает по воде. Дальше все зависит от поведения венка:

если венок быстро отплывет от берега — это сулит счастливую жизнь и хорошего мужа

если венок сразу утонет — парень разлюбит девушку, в этом году она не выйдет замуж

если венок уплывает дальше венков подруг — девушка будет самой счастливой

если лучина в венок долго не будет гаснуть — жизнь будет долгой (а если погаснет быстро — короткой)

Гадание на Ивана Купала на суженого

Гадание на Ивана Купала для незамужних девушек

Гадание на Ивана купала на папоротнике

Это гадание поможет определиться тем девушкам, за которым ухаживают сразу несколько парней. В купальскую ночь нужно взять для каждого претендента по ветке папоротника (пометить их цветными нитками, чтобы не перепутать). Во время гуляний веточки папоротника прижимаются к речному дну и резко отпускаются. Парень, задуманный на веточку, всплывшую первой, будет суженым.

Гадание на Ивана Купала по костру

Для этого гадания на Ивана Купала нужно смастерить еще один венок, а ночью бросить его в костер:

если венок на лету перехватил какой-нибудь парень — это суженый

если венки девушек угодят в костер, то первой замуж выйдет та, чей венок сгорит первым

Девушки с парой гадают на костре так: берутся за руки с парнями и прыгают через костер:

если руки разомкнулись — пару ждет расставание

если руки остались сцепленными — пара будет долго жить вместе

Гадание на Ивана Купала 2016 на костре

Гадание на костре

Гадание на Ивана Купала по кругам на воде

Это гадание на Ивана Купала хорошо тем, что проводится в домашних условиях. Можно использовать воду, набранную в обычный тазик. Для начала нужно загадать желание, например, за кого и как скоро хочется выйти замуж, а потом бросить в воду камешек и считать круги:

если будет четное количество — желание сбудется

если нечетное — увы, нет

Гадание на Ивана Купала по ромашке

Берутся два цветка ромашки (один — девушка, другой — ее возлюбленный) и аккуратно укладываются в воду:

если ромашки поплывут вместе — пара будет счастлива вместе

если разойдутся — пара скоро распадется

Гадание на Ивана Купала на травах

В купальскую ночь нужно нарвать разных трав и цветов, а вернувшись домой, спрятать букет под подушкой. Проснувшись утром, следует рассмотреть травы: если девушка насчитает 12 разных трав, в этом году она, скорее всего, выйдет замуж.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Что можно и нельзя делать на Ивана Купала?

Гадание на Ивана Купала

Насобирайте трав в купальскую ночь, а утром — сосчитайте, если трав 12, то в этом году вы выйдете замуж

Гадание на Ивана Купала на свечном воске

Растапливаете воск свечи, а затем выливается в тазик с водой:

если воск в воде принял очертания кольца или свечи — это к свадьбе

если воск принял очертания сердца — к любви

если воск принял очертание звезды — к удаче

если воск принял очертание цветка — к новому ухажеру

если воск принял очертание фигуры человека — к другу

Гадание на Ивана Купала в домашних условиях

Гадание на Ивана Купала в домашних условиях на воске — для тех, кому лень выбираться из дома.

Гадания на Ивана Купала на корнях

Для этого гадания на Ивана Купала нужно собраться с подружками, надеть чистую белую одежду и босиком выйти на поляну. Далее каждой девушке следует по очереди выдернуть из земли какое-нибудь растение с корнем. По внешнему виду корня станет ясно, как будет выглядеть суженый:

если корень длинный — парень будет стройным и высоким

если корень короткий — будущий муж будет невысоким и полноватым

если корень искривленный — человек будет неискренним

если корень ровный и гладкий — суженый будет порядочным и прямым

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: История праздника Ивана Купала

ПРИВЕТСТВУЕМ!
Пожалуйста, помогите нам улучшить сайт -
поставьте 3 честных галочки

1. Я готов ежемесячно платить за доступ к сайту без рекламы:

2.

3. Мне

Пожалуйста, заполните все поля