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Фотографии целующихся звезд ко Дню поцелуев

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Всемирный день поцелуя – праздник, который с удовольствием отмечают 6 июля. Удивительно, но основоположниками одного из самых романтичных праздников стали чопорные и скупые на эмоции британцы. В этот день принято проводить разнообразные конкурсы, например на самый долгий поцелуй или самый красивый.

Мы подготовили свою подборку поцелуев, да еще и звездных. Поцелуи на улице, общественных пляжах, красных дорожках запечатлены и представлены в нашем рейтинге. Кто целуется лучше – Мадонна, Ким Кардашьян или Джонни Депп?

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Самый страстный поцелуй: Ким Кардашьян и Канье УэстGettyImages-463156390Самый властный поцелуй Эмбер Херд и Джонни Деппаkiss2015-031115_14Самый целомудренный поцелуй: Бенедикт Камбербэтч и Софи ХантерGettyImages-464164376Самый спортивный поцелуй: Мила Кунис и Эштон КатчерGettyImages-460705624Самый постановочный поцелуй: Ирина Шейк и Брэдли Куперcooper28082015-1Самый горький поцелуй: Мадонна и ДрейкGettyImages-469557386

Самый смешной поцелуй: Николь Кидман и Наоми УоттсGettyImages-477386156Самый шпионский поцелуй: Дэниел Крейг и Рейчел ВайсGettyImages-494361598Самый рыжий поцелуй: Джулианна Мур целует Эмму СтоунGettyImages-464211064

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