Всемирный день поцелуя – праздник, который с удовольствием отмечают 6 июля. Удивительно, но основоположниками одного из самых романтичных праздников стали чопорные и скупые на эмоции британцы. В этот день принято проводить разнообразные конкурсы, например на самый долгий поцелуй или самый красивый.

Мы подготовили свою подборку поцелуев, да еще и звездных. Поцелуи на улице, общественных пляжах, красных дорожках запечатлены и представлены в нашем рейтинге. Кто целуется лучше – Мадонна, Ким Кардашьян или Джонни Депп?

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Самый страстный поцелуй: Ким Кардашьян и Канье Уэст Самый властный поцелуй Эмбер Херд и Джонни Деппа Самый целомудренный поцелуй: Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер Самый спортивный поцелуй: Мила Кунис и Эштон Катчер Самый постановочный поцелуй: Ирина Шейк и Брэдли Купер Самый горький поцелуй: Мадонна и Дрейк

Самый смешной поцелуй: Николь Кидман и Наоми Уоттс Самый шпионский поцелуй: Дэниел Крейг и Рейчел Вайс Самый рыжий поцелуй: Джулианна Мур целует Эмму Стоун

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