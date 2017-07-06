Всемирный день поцелуя – праздник, который с удовольствием отмечают 6 июля. Удивительно, но основоположниками одного из самых романтичных праздников стали чопорные и скупые на эмоции британцы. В этот день принято проводить разнообразные конкурсы, например на самый долгий поцелуй или самый красивый.
Мы подготовили свою подборку поцелуев, да еще и звездных. Поцелуи на улице, общественных пляжах, красных дорожках запечатлены и представлены в нашем рейтинге. Кто целуется лучше – Мадонна, Ким Кардашьян или Джонни Депп?
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Самый страстный поцелуй: Ким Кардашьян и Канье УэстСамый властный поцелуй Эмбер Херд и Джонни ДеппаСамый целомудренный поцелуй: Бенедикт Камбербэтч и Софи ХантерСамый спортивный поцелуй: Мила Кунис и Эштон КатчерСамый постановочный поцелуй: Ирина Шейк и Брэдли КуперСамый горький поцелуй: Мадонна и Дрейк
Самый смешной поцелуй: Николь Кидман и Наоми УоттсСамый шпионский поцелуй: Дэниел Крейг и Рейчел ВайсСамый рыжий поцелуй: Джулианна Мур целует Эмму Стоун
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