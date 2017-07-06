Поцелуй — на первый взгляд это такое знакомое и понятное слово! Но если вникнуть, то не совсем и понятное. Например Википедия говорит, что поцелуй — это прикосновение губами к кому-либо или чему-либо, а также, что это выражение ласки, любви, то есть позитивных чувств. Но как люди начали целоваться и откуда произошел поцелуй? И как бы вы сформулировали значение поцелуя? Какие факты о поцелуях вы знаете? Вот и мы задумались об этом и постарались собрать все самое интересное о поцелуях в один материал. Читайте самые интересные факты о поцелуях!

1. При поцелуе в организм выбрасывается дофамин – тот же гормон, что и при приеме кокаина. Одновременно выделяются адреналин и норадреналин, которые заставляют сердце биться быстрее, отправляя насыщенную кислородом кровь в мозг и расширяя зрачки.

2. Во время поцелуя, принимающим в нем участие, передается важная информацию о человеке и помогает определить, подходит ли он вам. То есть при поцелуе в прямом смысле происходит химия – посылаются химические сигналы, которые могут способствовать развитию долгосрочных отношений или наоборот прекращению отношений.

3. Обучение поцелуям начинается еще во время грудного вскармливания матерью. По мнению ученых, это не только источник жизни и пропитания для ребенка, но и приятный неврологический опыт. Когда мать кормит грудью, она высвобождает окситоцин, который считается гормоном счастья. А малыш во время кормления тренирует те же мышцы, что и взрослый во время поцелуя. Отсюда вывод: поцелуй — это очень приятный процесс, который остается в памяти из детства.

4. В продолжение предыдущего факта: некоторые полагают, что грудное вскармливание на столько сильно влияет на нас, что взрослый человек во время поцелуя чаще наклоняет голову влево – это оттого, что матери чаще прикладывают детей к груди на левом боку.

5. Еще некоторые считают, что поцелуи произошли от приматов, чьи мамы кормили их рот-в-рот пережеванной пищей.

6. Поцелуй повышает настроение на физическом уровне. Это происходит потому, что наши губы очень чувствительны, они имеют множество нервных окончаний. А также кожа на губах очень тонкая и поцелуй фактически посылает сигналы в область мозга, отвечающую за удовольствие и вознаграждение.

7. Также согласно исследованиям, частые поцелуи снижают выработку гормона стресса — кортизола. Поэтому так часто говорят, что нужно больше целоваться и улыбаться людям, которые подвержены стрессам.

8. Очень большое влияние на поцелуй оказывает запах. В 1995 году был проведен эксперимент. Женщинам дали понюхать футболки мужчин, на которых остался их пот и по запаху выбрать самого привлекательного. Оказалось, что большинство женщин выбрали мужчину, который больше всех отличался своим генотипом. Это значит, что запах сильно влияет на наш выбор человека и определения его привлекательности.

9. Поцелуи носами действительно существуют – и не только у эскимосов. Ученые находили упоминания о поцелуях носами в ведах, датируемых 1500 г. до н.э. Это такой милый факт

10. Согласно исследованиям, минимум три страстных поцелуя в день улучшают обмен веществ. А вырабатываемая во время поцелуя слюна очищает зубы от налета.

11. Еще один интересный факт: во время страстного поцелуя человек задействует все 34 мышцы на лице, что очень хорошо сказывается на внешнем виде.

12 Самый длинный поцелуй был зафиксирован в 1995 году в Лондоне –его продолжительность составляла 31 час 30 минут и 30 секунд. Может хотите побить этот рекорд после всего прочитанного?