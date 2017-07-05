Перед тем, как планировать важные дела на июль, предлагаем узнать, какие дни в этом месяце будут особенно удачными, а в какие стоит отказаться от новых проектов, путешествий и других задач. Читайте лунный календарь на июль 2017 — удачные дни на месяц. В период полнолуния, новолуния и последней четверти Луны происходит самое сильное взаимодействие Солнца и Луны. Это время считается неблагоприятным. Не стоит планировать отпуск, начинать новые проекты, заключать договора.

Неблагоприятные дни июля 2017 года: 1, 9, 16, 23, 30 июля.

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Важные дела лучше переносить на благоприятные даты, особенно в периоды растущей луны и сразу после новолуния. Заканчивать ранее начатые проекты стоит при убывающей Луне, но нужно постараться завершить все к новолунию.

Благоприятные дни в июле 2017 года: 2-8 июля; 10-15 июля; 17-22 июля, 24 -29 июля; 31-30 июля.

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